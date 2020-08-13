Маршрутка №1 заменит трамвай №1 в Волгограде

Маршрутки пойдут от Ростовской до Соликамской. Фото: мэрия

Волгоградцы пытаются отстоять еще один трамвайный маршрут, который недавно исчез с транспортной карты Волгограда, - трамвай №1 оказался невыгодным. Но мэрия в ответ решила запустить вместо него новую маршрутку. Номер будет тот же. Ходить маршрутки №1 будут с 17 августа 2020 года в границах остановок «Улица Ростовская» – «Улица Соликамская». Расплатиться в микроавтобусах можно будет транспортной картой «Волна». К оплате будут принимать и трамвайные проездные, в том числе льготные. Кроме того, пассажиры смогут в течение часа бесплатно пересаживаться с первой маршрутки на трамваи №3, 4 и 5.

Маршрутка №1 будет ходить от остановки «Ул. Ростовская» по улицам Череповецкой, Елецкой, Кузнецкой, Ардатовской. Затем выйдет на Вторую продольную и после «Чигиринской» повернет на улицу Огородную. Конечная здесь будет на пересечении улиц Соликамской и Морфлотской.

Как пояснили «КП-Волгоград» в мэрии, МУП «Метроэлектротранс» остановило трамваи №1 из-за низкого пассажиропотока. Ходил он раз в час и то полупустой. Маршрутка будет ходить чаще – раз в 30-35 минут. К тому же проедет в непосредственной близости от детсадов, школ, поликлиник и центров досуга.

Помимо первой маршрутки продолжат ходить и маршрутка №8А «Ул. Феодосийская» - «Поселок им. 62-й Армии».

- Введение новых вспомогательных направлений, обслуживаемых микроавтобусами, позволило впервые пустить общественный транспорт в ту часть частного сектора Ворошиловского района, куда ранее трамвай не доезжал, - подчеркивают в мэрии.