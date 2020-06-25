В Волгограде трамвай №1 заменят маршруткой №8а

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:35:42+03:00

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С 1 июля в Волгограде исчезнут троллейбус №10 и трамвай №1. Такое решение в мэрии приняли, пока волгоградцы сидели на карантине. Говорят, «маршруты эти были не востребованы пассажирами».

- Вот, например, «единичка»: у трамвая был довольно короткий маршрут и не очень востребованный. Мы посчитали – там пассажиропоток составлял четыре человека в час. Получается, «Метроэлектротранс» несет большие убытки, а это бюджетные деньги. Поэтому решили ее закрыть. Но прежде мы проработали и запустили новый маршрут для микроавтобусов - №8а. Он будет охватывать все улицы, где ездила «единичка», и проходить мимо всех социальных объектов – чтобы люди могли спокойно добраться в школы, в больницы и так далее, - поясняет заместитель администрации Волгограда Сергей Разумный.

При этом одновременно чиновники выступают за большие автобусы, поясняя, что маршрутки себя давно изжили.

- Как показала пандемия, маршрутки не выдерживают ни современных реалий, ни требований к комфорту и безопасности, поэтому их будут оставлять только на «подвозных» маршрутах, - тут же рассказывает заммэра.

Волгоградцы требуют сохранить в Волгограде трамвай №1.

ИСТОЧНИК KP.RU