Появилось видео задержания в Волгограде соучастников убийства Романа Гребенюка

Фото - скрин видео СУ СК РФ.

«Сообщаю вам, что в отношении вас возбуждено уголовное дело по статье «подстрекательство и пособничество в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений», - сегодня, 27 ноября 2020 года следователь СУ СК по Волгоградской области вручил постановление Анне Мелконян. Той самой мамочки, которая и повздорила с убитым Романом Гребенюком в родительском чате. Это она стала подстрекательницей к расправе. Ее муж – Арман Мелконян - также присутствовал в банке, где брат Анны нанес несколько смертельных ударов по голове Романа. На него также сегодня завели уголовное дело, причем сразу по двум статьям – «покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Мужчину уже задержали, как только ему зачинали постановление, на него надели наручники и отправили в СИЗО.

Саму Анну пока оставили на свободе, ввиду того, что у нее двое несовершеннолетних детей, одному из которых всего 1 годик.

- Следователи будут ходатайствовать перед судом о запрете ей определенных действий, - уточняют в следственном управлении.

Напомним, брат обвиняемой – Арсен Мелконян – решил вступиться за обиженную в чате сестру, причем с кулаками. Он весь день названивал Роману Гребенюку, угрожал и настаивал на встрече. К вечеру 23 октября Арсен и Арман Мелконяны все-таки нашли риелтора Романа в банке, где тот оформлял сделку, там его жестоко и избили. Через неделю Роман скончался в больнице от полученных травм.

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