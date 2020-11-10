Молодой волгоградец получил штраф за одобрение нацизма

Доказательства вины собрали следственные органы СКР по Волгоградской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Суд признал молодого волгоградца виновным в реабилитации нацизма. В мае 2019 года опубликовал в социальных сетях текст, в котором не просто оправдывал, а одобрял преступную деятельность Адольфа Гитлера в годы Великой Отечественной войны. 21-летний парень также выступал за развязывание нацистами Второй мировой войны. Оставленный провокационный комментарий не остался без внимания. Не оценили тест оперативники Главного управления МВД России по Волгоградской области и региональное Управление ФСБ. В сентябре уголовное дело передали в суд.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, волоградец был признан виновным следствием и судом. Ему грозил реальный срок. Но отделался он штрафом в 35 тысяч рублей.

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