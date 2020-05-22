2020-05-22T16:34:20+03:00
Происшествия

Волгоградцу, разместившему фото нациста на сайте «Бессмертного полка», грозит до трех лет колонии

Денису Воронцову предъявили обвинение по статье "Реабилитация нацизма"
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Денис Воронцов свою вину отрицает. Фото СК РФ.Денис Воронцов свою вину отрицает. Фото СК РФ.
Изменить размер текста:

Сегодня, 22 мая 2020-го, следователи СК РФ предъявили обвинение волгоградцу Денису Воронцову, который разместил фото нациста на портале движения «Бессмертный полк онлайн». Его обвиняют по статье «Реабилитация нацизма».

Денис рьяно отрицает свою вину. Говорит, его страничку взломали, и мол, кто-то его подставил. Однако, судя по характеру «сообществ», на которые он был подписан, парень не особо скрывал свое увлечение нацизмом. Правда, после задержания, он удалился из всех групп с националистическим подтекстом, а после и вовсе заблокировал свой аккаунт.

Вместе с тем следователи установили прямую причастность Воронцова к противоправным действиям. Они установили, что еще в начале мая именно Денис разместил на сайте акции фотографию руководителя гестапо группенфюрера СС Генриха Мюллера. При этом подписал нациста, как «Михайловский Геннадий». 12 мая это изображение Мюллера попало в прямой эфир во время трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн» фотографий участников Великой Отечественной войны, которые боролись с нацистской Германией.

- Своими действиями Воронцов публично выразил одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, - гласит формулировка следственного комитета России.

Волгоградцу вменяют статью 354 УК РФ часть 1. Эта статья предусматривает наказание либо в виде штрафа – до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо даже лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что Денис Воронцов уже попадал в поле зрения правоохранителей. В сентябре 2018-го его отправили за решетку на пять суток за участие в запрещенном шествии.

Отметим, что вместе с Воронцовым по данному делу задержали еще троих молодых парней – Даниила Симонова из Перми, Андрея Шабанова из Самары и Вячеслава Круглова из Ульяновска. Они также размещали фотографии нацистов в онлайн акции «Бессмертного полка».

Волгоградцу предъявили обвинение в реабилитации нацизма за фото Мюллера на портале "Бессмертного полка".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Волгограде назвали семьи, которые поборются за звание лучших в стране
4 раза вызывали Росгвардию: в Волгограде больные коронавирусом кидаются на врачей
Сиделка из Волгограда получила 12,5 лет тюрьмы за убийство инвалида
В Волгограде начальнику станции грозит 12 лет колонии за взятки
Волгоградский облсуд не выпустил из СИЗО следователя, обвиняемого в похищении человека
Волгоградцы отдали мошенникам более миллиона рублей
В Волгограде потерялся 83-летний дедушка
Андрей Бочаров попросил мусульман молиться дома
Число больных с COVID-19 в психинтернате Жирновска увеличилось до 53 человек
Во дворах Волгограда ставят детские городки
Волгоградцев с ОРВИ будут лечить на дому, пока не подтвердится коронавирус
Два хутора под Волгоградом на карантине: 11 заболевших COVID-19
В Волгоградской области 28% пенсионеров продолжают работать
Число заболевших коронавирусом в Волгоградской области перевалило за 2 тысячи
Волгоградский судоремонтный завод продали на торгах в 6 раз дешевле
Патрули поймали 530 волгоградцев, проигнорировавших самоизоляцию и масочный режим
В Елани сиделка избила ногами, а потом задушила 85-летнюю старушку
Волгоградский облздрав выделит 40 миллионов на лечение 4-летнего инвалида
Под Волгоградом два мотоциклиста без водительских прав устроили аварии
В Волгограде в 2020-м отремонтируют 10 подземных пешеходных переходов
Под Волгоградом сторожей отправят в колонию за кражу комбикорма
В Калмыкии судят убийц волгоградского таксиста
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 22 мая: волгоградцев ругают за прогулки с детьми на детских площадках
В Волгограде годовалый ребенок выпал из окна второго этажа
Волгоградцам реструктурировали кредиты на 4 миллиарда рублей
В Волгограде увеличили выплаты соцработникам, которые работают с коронавирусными подопечными: кто и сколько получит
Волгоградцу грозит 20 лет колонии за торговлю наркотиками
Это не НЛО: в Волгограде на небе зажгли Лучи добра
Волжанин обманул 198 вкладчиков на 50 миллионов рублей и обанкротился