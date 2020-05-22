Волгоградцу, разместившему фото нациста на сайте «Бессмертного полка», грозит до трех лет колонии

Сегодня, 22 мая 2020-го, следователи СК РФ предъявили обвинение волгоградцу Денису Воронцову, который разместил фото нациста на портале движения «Бессмертный полк онлайн». Его обвиняют по статье «Реабилитация нацизма».

Денис рьяно отрицает свою вину. Говорит, его страничку взломали, и мол, кто-то его подставил. Однако, судя по характеру «сообществ», на которые он был подписан, парень не особо скрывал свое увлечение нацизмом. Правда, после задержания, он удалился из всех групп с националистическим подтекстом, а после и вовсе заблокировал свой аккаунт.

Вместе с тем следователи установили прямую причастность Воронцова к противоправным действиям. Они установили, что еще в начале мая именно Денис разместил на сайте акции фотографию руководителя гестапо группенфюрера СС Генриха Мюллера. При этом подписал нациста, как «Михайловский Геннадий». 12 мая это изображение Мюллера попало в прямой эфир во время трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн» фотографий участников Великой Отечественной войны, которые боролись с нацистской Германией.

- Своими действиями Воронцов публично выразил одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, - гласит формулировка следственного комитета России.

Волгоградцу вменяют статью 354 УК РФ часть 1. Эта статья предусматривает наказание либо в виде штрафа – до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо даже лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что Денис Воронцов уже попадал в поле зрения правоохранителей. В сентябре 2018-го его отправили за решетку на пять суток за участие в запрещенном шествии.

Отметим, что вместе с Воронцовым по данному делу задержали еще троих молодых парней – Даниила Симонова из Перми, Андрея Шабанова из Самары и Вячеслава Круглова из Ульяновска. Они также размещали фотографии нацистов в онлайн акции «Бессмертного полка».