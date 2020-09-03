21-летний волгоградец сядет в тюрьму за комментарий в соцсетях о нацизме

Фигурантом уголовного дела по статье «Реабилитация нацизма» стал 21-летний житель Центрального района Волгограда. В мае 2019 года, находясь у себя дома, он посетил социальную сеть Вконтакте и под одним из постов оставил провакационный комментарий. Суть его заключалась в том, что молодой человек полностью поддерживал преступную деятельность Адольфа Гитлера и его идеи нацизма.

- Он защищал действия по развязыванию Второй мировой войны, что согласно приговору Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, признано актом явной агрессии и преступлением, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Вычислили и задержали волгоградца сотрудники волгоградского Главка и ФСБ, а дело расследовали в СУ СКР. Уголовное дело передали в суд, в ближайшее время служитель Фемиды вынесет приговор обвиняемому.