2020-05-16T16:33:05+03:00
Происшествия

Задержанный за реабилитацию нацизма волгоградец Денис Воронцов уже привлекался за шествия

Следователи полагают, что волгоградец причастен к размещению фотографий нацистов на сайтах акции «Бессмертный полк»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Ск РФ.Фото Ск РФ.
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Сегодня, 16 мая, в следственном комитете РФ сообщили, что установили личности тех, кто разместил фотографии нацистских преступников на сайтах акции «Бессмертный полк». В список подозреваемых попали четыре молодых человека, в том числе и волгоградец – Денис Воронцов.

- В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела (по статье о реабилитации нацизма - ч. 1 ст. 354.1 УК РФ), проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, их допрашивают следователи. Изучение изъятых в ходе обысков материалов, предметов, компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях, - гласит пресс-релиз СК РФ.

Волгоградец Денис Воронцов уже и ранее был замечен в митингах, которые проводят оппозиционеры. Пару лет назад – в сентябре 2018-го его даже арестовывали на пять суток за нарушение правил проведения массового мероприятия.

Следователи полагают, что и в этот раз Денис действовал не сам. Все четыре молодых человека, которые попали сегодня под следствие (Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска) состояли в одних и тех же сообществах в соцсетях. Там же обменивались информацией.

У Дениса на страничке в графе школа так и указано – «нацизм». А в списке групп по интересам много страниц с информацией о Третьем Рейхе и Гитлере.

- Денис увлекается философией, спортом занимается, до карантина на ММА ходил, - рассказывает «Комсомолке» друг волгоградца. – Я слышал, что его страничку в соцсети взломали, когда он перешел по ссылке какого-то голосования…

Тем временем, следствие разбирается кто прав, кто виноват.

- Следственный комитет России во взаимодействии с оперативными службами продолжает изучать все обстоятельства произошедшего. Обеспечивается производство необходимых судебных экспертиз, ведется розыск всех лиц, участвовавших в распространении недостоверного контента, - сообщает следственный комитет.

СК РФ подозревает волгоградца в причастности к реабилитации нацизма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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