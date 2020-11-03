Глава СК России взял на контроль дело об убийстве волгоградца из-за ссоры в родительском чате

Волгоградцу проломили голову прямо в отделении банка. Фото - скрин видео ГУ МВД по Волгоградской области.

Сегодня, 3 ноября, глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в режиме видеоконцеренции с руководителями региональных следственных управлений. В числе прочих вопросов Бастрыкин затронул и резонансное убийство, которое произошло в Волгограде. Речь идет об убийстве волгоградского риелтора Романа Гребенюка, которого забили до смерти из-за ссоры в родительском чате.

Руководитель волгоградского СУ СК Василий Семенов доложил Бастрыкину о ходе расследования этого уголовного дела.

- Глава СК России указал на необходимость тщательного изучения всех обстоятельств произошедшего. И поручил провести оперативное и качественное расследование, - уточняют в СУ СК по региону.

Напомним, 23 октября Романа Гребенюка жестоко избили прямо в отделении банка, куда он пришел по работе. Ему проломили свод черепа. Спустя неделю он скончался в больнице. Убийцей оказался Арсен Мелконян - брат одной из мамочек одноклассницы 12-летней дочери Романа. Накануне у Гребенюка с ней произошел конфликт в родительском чате. Мелконяна задержали, он уже во всем признался и его оставили под арестом до 24 декабря. А вот главные зачинщики конфликта на свободе.

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