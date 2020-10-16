Столетний участник Сталинградской битвы Владимир Туров умер после заражения коронавирусом

Владимира Семеновича знали, любили и уважали все волгоградцы. Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА

17 октября в 11:00 на Дмитриевском кладбище простятся с Владимиром Семеновичем Туровым, ветераном Великой Отечественной войны, участником Сталинградской битвы. Его сердце перестало биться 15 октября.

Напомним, Владимира Турова госпитализировали в больницу №25 в кардиологическое отделение на прошлой неделе.

- Прадедушка неважно себя почувствовал, он внезапно упал. Его по показаниям положили в больницу №25, нашли сиделку, - рассказал правнук Александр Туров.

Уже в реанимации, когда Владимиру Семеновичу стало совсем плохо, у него взяли тест на коронавирус. Первый результат – положительный. Но о точных причинах смерти говорить рано.

- Когда получим заключение о смерти, тогда все станет известно. Сейчас я занимаюсь похоронами, по медицинским показаниям гроб будет закрыт, - рассказал внук Александр Туров.

В этот день зал прощания будет закрыт: из-за пандемии на территории кладбища поставят открытый шатер, будет рота почетного караула и военный оркестр. Проститься с Владимиром Семеновичем, соблюдая правила социальной дистанции и масочный режим, смогут все желающие.

- Он для нас для всех был примером оптимизма, как нужно любить и вести правильный образ жизни! В нем был заложен стержень, надежный солдат Отечества, который всего себя отдавал патриотическому воспитанию. Это достойнейший человек для подражания. Это потеря большая, - эмоционально высказался председатель городского совета ветеранов Александр Струков.