«Какие ощущения? Это не больно»: в Волгограде первым добровольцам сделали прививку от коронавируса

В Волгограде началась вакцинация от коронавируса Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области стартовала вакцинация против коронавируса. В регион поступили первые 42 партии вакцины. Всего до декабря в регион привезут 2156 комплектов. В понедельник, 12 октября прививку сделали первым добровольцам – это 8 человек, среди которых врачи, учителя и полицейские.

При входе на вакцинацию измеряли температуру тела добровольцев Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ПЕРЧАТКИ И МАСКИ ЗАЩИЩАЮТ НЕДОСТАТОЧНО

Первые прививки от коронавируса решили делать не в обычной поликлинике, а в областной больнице. Вдруг что-то пойдет не так – здесь можно оказать самую сложную помощь. Но она никому не понадобилась. Процедура вакцинации от ковида не отличается от любой другой. Перед уколом антиковидной вакцины врач-терапевт провел осмотр добровольцев: измерил температуру, давление, расспросил о хронических заболеваниях. Всех допустили до прививки, противопоказаний не нашлось ни у кого.

Врач-терапевт осмотрел каждого пациента, который пришел на вакцинацию Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Дальше – кабинет медсестры. Сюда все шли в хорошем расположении духа. Никто не белел, не сползал по стенке, колени не тряслись. Хотя все прекрасно знают, что пока эта вакцина только проходит испытания.

Заместитель главного врача по поликлинической помощи Перинатального центра №2, акушер-гинеколог Роман Дронов рассказал, что и его, и коллег пока миновала участь заразиться коронавирусом. Но где гарантия, что не заболеешь в будущем. Роман всю жизнь делает все прививки, положенные по календарю, и в этот раз решил не пропускать вакцинацию.

- У меня никогда не было осложнений после прививок. Я вакцинации доверяю, - говорит врач с 25-летним стажем. - Мы понимаем, что ограничительные меры, ношение масок и перчаток недостаточны. Настал следующий этап борьбы с вирусным заболеванием - вакцинация.

В Волгоградскую область доставлено 42 дозы вакцины от коронавируса Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сделал прививку от ковида и его коллега, акушер-гинеколог, заместитель главного врача по медицинской части клинической больницы №4 Игорь Брамник. В учреждении, где он работает, функционирует инфекционный госпиталь. Поэтому он без долгих раздумий записался в добровольцы.

- Я абсолютно убежден в необходимости вакцинации против коронавируса. А какие ощущение во время прививки? Это не больно.

УЧАСТКОВЫЙ КЛИМ ЗЕМНИКОВ: ЧИТАЛ МНОГО ПРО ВАКЦИНУ В ИНТЕРНЕТЕ

В первую очередь, вакцина против коронавиуса привезли для тех, кому приходиться работать с большим числом людей. Конечно, это врачи, многие из которых трудятся в красных зонах ковидных госпиталей. Но подвержены риску и другие категории. Клим Земинков в Волжском работает участковым в первом отделе полиции. Он понимает, что каждый день рискует подхватить вирус, даже используя маску и перчатки.

- Мы ежедневно проводим с гражданами профилактические беседы по поводу соблюдения противоэпидемических требований. Большинство людей носят перчатки и маски. Но есть те, кто пренебрегает правилами.

Побочных явлений привика ни у кого не вызвала Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Когда Климу Земинкову предложили стать добровольцем вакцинации против коронавируса, согласился без раздумий.

- Я читал в интернете и социальных сетях про вакцину. Ничего плохого в ней не вижу. Абсолютно никакого волнения, - говорит полицейский.

В Волгоградской области заболевают и школьники. И если они переносят коронавирус легко, то учителей эта болезнь может серьезно подкосить. Поэтому педагоги тоже одними из первых получают прививку.

Алексей Лебедев работает в школе №16. Он считает, что прививка защитит не только его, но и окружающих. После выхода из процедурного кабинета он чувствовал себя отлично.

- Это как прививка от гриппа. Никаких болевых ощущений у меня не было, - говорит Алексей.

После прививки сразу домой никого не отпустили. В течение 30 минут всех держали в кабинете был под присмотром врачей. Если кому-то приплохело бы после прививки, здесь сразу бы оказали помощь. Но все бодрой походкой отправились на работу. Ни повышения температуры или давления, ни покраснения кожи.

ОБЫЧНАЯ ПРИВИВКА С НЕОБЫЧНЫМ УСЛОВИЕМ ХРАНЕНИЯ

К вакцинации от коронавируса у многих отношение расходится: кто-то хочет поскорее привиться, чтобы уже жить спокойно, кто-то боится осложнений, которые иногда бывают даже в случае с проверенными препаратами. Однако медработники в ней не видят угрозы ни для себя, ни для пациентов. В Волгоградской области первую партии вакцины ввела людям старшая медицинская сестра Волгоградская областная клиническая больница №1 Ольга Машлыкина. Для нее это приятно и ответственно.

- К этой вакцинации мы готовились. Для нашей больницы это важное и ответственное мероприятие, - говорит Ольга.

Перед инъекцией вакцина размораживается 30 минут Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вакцина должна храниться при особенных условиях. В Волгоград ее везли в морозильной камере при температуре минус 18 градусов. По сути – это лед в ампуле. Открыли уже перед тем, как ввести пациентам. После разморозки в течение получаса раствор приобретает прозрачный или слегка желтоватый цвет. Тогда его можно вводить. Вместе с тем, Ольга Машлыкина отмечает, что чего-то особенного во время вакцинации нет.

- Это обычная прививка. Она создана на основе вакцины от гриппа. Никакой опасности ни для пациента, ни для меня она не представляет.