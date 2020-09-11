Василий Уткин: проверим волгоградскую утку-гопника на горючесть

Волгоградцы подарили игрушку с символикой "Ротора" комментатору, а он решил ее сжечь. Фото - скрин видео Василия Уткина.

Волгоград и его футбольные фанаты не дают покоя спортивному комментатору Василию Уткину. То и дело он вспоминает наш город в своем видеоблоге. То заявил, что за волгоградскую футбольную команду болеют исключительно гопники, то «уколол» Волгоград за его бедность, а в последнем своем выпуске «Футбольного клуба» комментатор припомнил утку-гопника – игрушку, которую придумали волгоградские фаны.

«Наконец-то мне ее прислали. Я, правда, ее в руках еще не держал, но скоро мы с вами разберем эту утку-гопника, а заодно, возможно, и проверим ее на горючесть», - заявил комментатор.

Напомним, что эту игрушку разработали волгоградцы после слов Василия Уткина, что «Волгоград-город-гопников». Получилась довольно симпатичная мягкая игрушка – пузатая утка в сине-голубом космютчике (в цветах «Ротора») и с клубной символикой на кофте. Надо сказать, что в Волгограде она стала очень популярной. Но спортивному журналисту, видимо, пришлась не по душе.