Василий Уткин о волгоградском «Роторе»: Это команда из города гопников

3 Май 2020 2020-05-03T13:45:07+03:00

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В первый день мая популярный журналист и комментатор Василий Уткин во время двухчасового стрима на YouTube-канале вновь резко высказался о волгоградском «Роторе», а город-герой назвал «городом гопников». При этом Уткин подчеркнул, что это сугубо его личное мнение и в Волгограде живут разные люди.

Вопрос задал «Ромаш34», касался он отношения журналиста к выходу «Ротора» в РПЛ.

- Я игнорирую «Ротор». Я не хочу говорить о команде, которая для меня из города гопников. Это моё сложившееся за долгие годы убеждение. Но я прекрасно понимаю, что в Волгограде живут разные люди, но я сталкивался только с этой прослойкой, поэтому мне надоело и я решил игнорировать тему «Ротора» в силу ряда глупостей, которые вокруг этого происходили. Вот и все, мне совершенно безразлична судьба волгоградского «Ротора». Просто вообще безразлична. Поскольку я сам по себе журналист, я имею право выбирать себе темы. А если могу выбирать, значит, могу и игнорировать, - прокомментировал Василий Уткин.

Напомним, в октябре 2019 года Уткин в своем Telegram известный заявил, что волгоградские болельщики – гопники, и он основывается на личном опыте общения с волгоградцами.

Василий Уткин назвал Волгоград "городом гопников".Партнер гастрономического стрима Салон грилей BBQ Store http://www.bbqstore.ru самый большой в России салон оригинальных грилей и барбекю. Широчайший выбор моделей грилей и аксессуаров к ним на любой вкус и бюджет. YouTube-канал BBQ Store: https://www.youtube.com/c/bbqstore Условия конкурса: 1. Подписаться на BBQ Store в Instagram по ссылке: https://www.instagram.com/bbqstore.russia 2. Поставить лайки любым пяти понравившимся публикациям 3. Написать рецепт крафтового соуса или гарнира для мяса, птицы, рыбы или овощей в комментарии под постом: https://www.instagram.com/p/B_hjGgwnJbN/?igshid=1bn6k736ey22v 4. Итоги конкурса будут подведены 1 июня 2020 года в Instagram-аккаунте BBQ Store - https://www.instagram.com/bbqstore.russia/ 5. Будут выбраны 2 самых оригинальных рецепта. Победители получат гриль с набором аксессуаров и утятницу Уважаемые зрители, если вы хотите сделать донат, прошу вас поддержать врачей, которые работают в эпицентрах коронавирусной эпидемии. Все деньги пойдут на покупку средств индивидуальной защиты https://fond.pravmir.ru/causes/vrachi-na-peredovoj/ Предложения о сотрудничестве: Utkin@simple-sport.ru Twitter: http://twitter.com/radioutkin Telegram: https://teleg.run/QryaProDucktion Instagram: https://www.instagram.com/realradioutkin Facebook: https://www.facebook.com/radioutkin VK: https://vk.com/radioutkin

ИСТОЧНИК KP.RU