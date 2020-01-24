Василий Уткин опять «напал» на «Ротор» и Волгоград

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:16:18+03:00

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В очередном видео, которое разместил на своем канале в Youtube, Василий Уткин опять «прошелся» по волгоградскому «Ротору». Ну не дает ему спокойно жить команда сине-голубых. На этот раз журналист, вспомним о волгоградцах по ходу своих рассуждений на тему грядущих перемен в РПЛ.

«Расширение РПЛ - куда эта реформа? Какая «субъектность» у наших клубов? Кто из них будет решать куда и как будет развиваться наш футбол? «Тамбов», у которого даже стадиона своего нет? «Оренбург», который просто так отдает футболистов. Или «Ротор», который придет в Лигу из убыточного города, из дотационного региона, который в прошлом году бесплатно раздавал билеты на свои матчи. И теперь «Ротор» придет со своей точкой зрения в РПЛ? Единственное, что он сделал - это уничтожил частную школу Леонида Слуцкого у себя в городе. Прекрасный шаг!», – заключает Уткин.

Напомним, это уже не первый раз, когда Уткин негативно отзывается о Волгограде и «Роторе»: то заявляя, что клуб бесплатно раздает билеты на стадион ради большого числа болельщиков на трибунах, то вообще обозвал волгоградских болельщиков гопниками. При этом постоянно говорит, что ему безразлична судьба «Ротора», а сам вспоминает о нем регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU