2020-07-11T16:43:06+03:00
Общество

«Соображают»: Василию Уткину понравилась утка-гопник от волгоградских болельщиков

Фанаты «Ротора» не забыли высказываний спортивного комментатора
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцы не забыли высказываний в свой адрес.Волгоградцы не забыли высказываний в свой адрес.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Фан-портал «Ротора» придумал новую клубную игрушку – пузатую утку в голубом костюмчике и кепке с символикой клуба. А в анонсе нового мягкого сувенира болельщикам напомнили про Василия Уткина и его фразу: «Волгоград - город гопников!». Игрушка спортивного журналиста заинтересовала. «Вот гопники-гопники, а соображают», - написал в своем микроблоге Василий Уткин. А вскоре получит и собственную утку.

Болельщики утку-гопника тоже оценили: «Красавчики! Такая гопо-утка может и символом клуба стать!», «Надо талисмана такого, по бровке чтоб бегал». Некоторым цена в полторы тысячи рублей за мягкую игрушку высотой 25 сантиметров показалась высокой. Но фанаты «Ротора» не только с юмором, но и вовсе не жадные.

«Круть!», «Похож!», «Приобретёте, Василий Вячеславович?» - спрашивают Уткина подписчики.

«Ну, если не пришлют в подарок, значит, в городе вообще не-гопников не осталось», - отвечает Василий.

А уже через пару часов Уткину пообещали прислать «Утку-гопника» на память о Волгограде, «Роторе» и его фанатах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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