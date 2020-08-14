Отключат горячую воду с 17 августа в четырех районах Волгограда

На следующей неделе отключат горячую воду почти на сотне улиц Волгограда. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Вторая половина августа запомнится волгоградцам отключениями холодной воды, газа и электричества. График отключения горячей воды известен заранее. С понедельника 17 августа и вторника 18 августа 2020 присоединятся к коммунальным страдальцам десятки тысяч волгоградцев. Греть воду чайниками и купаться в тазике придется жителям четырех районов Волгограда – Ворошиловского, Тракторозаводского, Дзержинского и Красноармейского.

Как сообщили «КП-Волгоград» в «Концессиях», в Ворошиловском районе Волгограда без горячей воды на три дня с 17 по 19 августа останутся всего лишь пара домов на улице Рабоче-Крестьянской - №50 и 52. В остальных районах отключения на время ремонта котельных и теплотрасс будут куда значительней. С 17 по 27 августа в ТЗР греть воду подручными средствами будут жители десяти улиц Спартановки. В Дзержинском районе горяченькую вырубят также на две недели до конца месяца – с 18 по 31 августа. Пострадают обитатели Семи Ветров и Ангарского. В Красноармейском отключения будут самыми значительными. Жители сразу трех десятков улиц района будут обходиться без горячей воды четыре дня с 18 по 21 августа 2020. А на улицах Куйбышева и Колесной отключения продлятся с с 17 по 28 августа.

И это далеко не последние отключения в ближайшие дни.

Смотрите адреса всех домов Волгограда, где в августе 2020 года отключат горячую воду (полный список).