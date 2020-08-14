17 августа оставят без света два района Волгограда

Света не будет от двух до восьми часов. Фото: Евгения ГУСЕВА

После выходных энергетики снова примутся за ремонты, чтобы успеть подготовить в летние дни хозяйство к грядущей зиме. Из-за ремонта оборудования и линий в понедельник тысячи волгоградцев вновь останутся без света и электричества на несколько часов. Не смогут включить компьютеры, телевизоры и прочую питающуюся электроэнергией технику 17 августа 2020 года жители всего лишь двух районов Волгограда. В графике на отключения электричества на этот раз Краснооктябрьский и Советский районы областного центра.

Как рассказали «КП-Волгоград» в компании «Россети ЮГ - Волгоград», на Красном отключения пройдут в два этапа. С 9 утра до 17 часов в понедельник оставят без света жителей Нижнего поселка Баррикады – улица Прибалтийская, дома №1а, 1, 2 и 3, а также проспект Волжский, дома №2а, 2, 4 и 6. И всего на пару часов с 13 до 15.00 обесточат дома на проспекте Металлургов №12, 18, 20, 22, 26 и 28; а также на улице Гончарова дом №6 и на улице Таращанцев дома №7 и 9.

В Советском районе 17 августа 2020 электричество отключат на весь день с 9.00 до 17 часов в СТН «Мичуринец», а также на улице Джамбула Джабаева в домах №21/103, 28/42, 28/44, 44/3, 44/8а, 44/9, 44/9а, 44/10, 44/11, 44/24-44/29, 44/47, 44/94, 44/317, 44/327, 44/324 44/435, 441, 44/471, 44/4314а, 44/4327, 44/4328, 44/4351, 44/4391, 44/4391, 44/42231, 44/42232.

Запомнится грядущий понедельник волгоградцам также массовыми отключениями воды, как холодной, так и горячей.