Где в Волгограде отключат горячую воду в августе 2020

Отключения горячей воды в Волгограде продолжаются уже три месяца и август исключением не станет. Горожане снова будут использовать электрические водогрейки, купаться в тазике и ждать возобновления коммунальных услуг. «Концессии теплоснабжения» продолжают готовиться к новому отопительному сезону и уже опубликовали график плановых отключений горячей воды в Волгограде на август 2020 года. Некоторые кварталы останутся без удобств уже не в первый раз. Отключения ждут жителей всех без исключения районов, но меньше всего затронет Кировский и Краснооктябрьский.

Сначала все тепловые сети подвергают гидравлическим испытаниям, заменяя не выдерживающие опрессовки ржавые трубы. Таких в этом году оказалось более десяти километров. Плюс к этому в теплые дни в городе обновляют оборудование котельных и ЦТП. Все это без отключений горячей воды сделать нереально. Смотрите, кому в Волгограде придется самостоятельно греть воду в конце лета.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В АВГУСТЕ 2020 В ВОЛГОГРАДЕ

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

С 10 по 20 августа 2020

ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

ул. Мясникова, 2, 8, 16;

ул. Н. Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44;

ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51;

ул. Н.В. Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39;

ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30;

ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20;

ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13;

ул. Кастерина, 2, 4, 6.

С 18 по 31 августа 2020

ул. Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31;

ул. Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14;

ул. Героев Тулы 11, 13, 15, 17.

С 25 по 27 августа 2020

ул. Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а;

ул. Жолудева, 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38;

ул. Дегтярёва, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51;

ул. Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32;

ул. Клименко, 7, 7а, 9, 11;

пр. Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227;

ул. Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69;

ул. Баскунчакская, 5;

ул. Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19;

ул. 95-й Гвардейской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;

ул. Быкова, 4а;

ул. Рыкачёва, 6, 14, 16, 22, 24;

ул. Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16;

ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11;

ул. Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11;

ул. Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

ул. Батова, 1, 3, 5, 9, 10;

ул. Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11;

ул. Андреева, 13;

ул. Атласова, 16;

ул. Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а;

ул. С.Щедрина, 1, 5, 7.

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 13 по 14 августа 2020

ул. Автомагистральная,1,3,5.

С 25 по 27 августа 2020

ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14;

ул. Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

ул. Курильская, 5, 7, 9.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

С 18 по 31 августа 2020

б-р 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88;

ул. Землячки, 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а;

ул. 8-й Воздушной Армии, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66;

ул. Симонова, 8,19а,19б,27,28,30,31,31а,32,34,36,38,40,42;

ул. Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47, 49;

ул. Шекснинская, 16а,18, 20, 22, 24, 34, 38;

ул. Жукова,106, 106а, 108, 110/1, 110/2.

С 18 по 31 августа 2020

ул. Ангарская, 7б, 13;

ул. Фастовская, 168;

ул. Жирновская, 9;

ул. Тимофеева,10;

ул. Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19;

ул. Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18;

ул. Щербина, 10;

ул. Бурейская, 1,1а, 1в, 1д.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 4 по 6 августа 2020

ул. Пархоменко, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62;

ул. Новороссийская, 16, 67, 67а, 77;

ул. Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20;

ул. Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б;

ул. Ткачева, 3, 4, 5, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20;

ул. Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60;

ул. Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б;

ул. Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20;

ул. Селенгинская, 9, 11, 16;

ул. Х. Нурадилова, 7.

С 10 по 19 августа 2020

пр. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 60;

ул. Глазкова, 15, 23, 27;

ул. Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 20;

ул. Землянского, 3, 5, 9;

ул. Бакинская, 2, 2а, 13;

ул. Коммунальная, 18 (общ);

ул. 7-я Гвардейская, 6, 7, 12а, 17а;

ул. Наумова, 14 (общ);

ул. Краснознаменская, 6, 8;

ул. Ленина, 6, 11;

ул. Пражская, 1;

ул. Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38;

ул. Чуйкова, 37;

ул. Порт-Саида, 7а;

ул. Комсомольская, 6, 8.

С 11 по 24 августа 2020

ул. Рокоссовского, 24, 24а, 26, 28;

ул. Донецкая, 3, 5, 7, 14, 16а;

ул. Голубинская, 8;

ул. Новороссийская, 5, 11;

ул. Кубанская, 17;

ул. Краснознаменская, 7;

ул. Ленина, 25.

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

С 3 по 4 августа 2020

ул. Чигиринская, 2;

ул. Ардатовская, 2;

ул. Буханцева, 48, 50, 66;

ул. Клубная, 13.

С 17 по 19 августа 2020

ул. Рабоче-Крестьянская, 50, 52.

С 18 по 25 августа 2020

ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37;

ул. Клинская, 33, 34, 35;

ул. Калинина, 19, 21, 23, 25;

ул. Канунникова, 9;

ул. Огарёва, 1, 2, 7;

ул. Рабоче-Крестьянская 21, 25, 27;

ул. Баррикадная, 19, 19А;

ул. Иркутская, 8;

ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29;

ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17;

ул. Каменская, 4, 6, 8, 10;

ул. Лавочкина, 2, 6/1, 10/1, 10А;

ул. Краснослободская, 17, 19;

ул. Кузнецкая, 12, 16, 18, 20;

ул. Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;

ул. Моздокская, 3, 5, 7;

ул. Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3;

ул. Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19;

ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18;

ул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18;

ул. Липецкая, 5, 7;

ул. Новоузенская, 10а;

ул. Ким, 18;

ул. Ковровская, 4;

ул. Бобруйская, 1, 1а;

ул. Пугачевская 5г, 5д;

ул. Гомельская, 1.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 3 по 13 августа 2020

ул. Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20;

ул. Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21;

ул. Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7;

ул. Л.Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7;

ул. Аджарская, 35, 37, 16, 18;

ул. К.Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19;

ул. Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12;

С 3 по 14 августа 2020

ул. 35-й Гвардейской, 4, 21,1/1,3/1

ул. Родниковая, 14, 16, 18

ул. Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30

пр. Университетский, 49, 71 (общеж.), 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98

ул. Ак. Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7

ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4

ул. Славская, 3, 10, 12

ул. Полухина, 2/1, 2/2

ул. Алексеевская, 19, 21, 25, 31, 50

ул. Даугавская, 5, 20

ул. Петровская, 9

ул. Калининградская, 2 а, 21.

С 5 по 18 августа 2020

ул. Валентины Терешковой, 17, 19, 21, 54;

ул. Волгоградская, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9;

С 14 по 27 августа 2020

ул. Тулака, 1а.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

С 13 по 26 августа 2020

пер. Тепличный, 308, 309.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

С 3 по 13 августа 2020

ул. Лазоревая, 187, 193;

ул. Минская, 218, 222, 226;

ул. Фролова, 4;

ул. Луговая, 142.

С 18 по 21 августа 2020

ул. 2-я Караванная, 21, 37, 39, 41, 43;

ул. Гремячинская, 10а, 12а, 11, 18, 26, 28;

ул. Саушинская, 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 13б, 30, 32, 41;

ул. Зерноградская, 1а, 2, 3, 6, 8, 10;

ул. Николаевская, 4, 6, 11, 13, 15;

ул. Светлоярская, 46;

ул. 2-я Штурманская, 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 19;

ул. Танеева, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

ул. Вучетича, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24;

ул. Ломакина, 1, 1а, 6, 8, 12, 22, 26, 28, 3, 5, 5а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24а;

ул. 50 лет Октября, 3, 5, 7, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 25, 27, 20, 22, 24, 28, 30, 36а;

ул. Голубева, 1а, 3;

ул. Фадеева, 29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 65;

пр. Канатчиков, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 16а, 17, 19, 21, 18, 20, 22, 26;

ул. Бахтурова, 21, 23, 27, 29, 31;

ул. Российская, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16;

пр. Героев Сталинграда, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

ул. Удмуртская, 2, 4, 6, 14, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 45, 47а, 51, 69, 71, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105;

пр. Столетова, 2, 2а, 6, 32, 34, 38, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 55;

ул. Пятиморская, 15, 37, 39, 41, 41а;

ул. Я. Коласа, 24;

ул. Моцарта, 17а;

ул. Брестская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23;

ул. 40 лет ВЛКСМ, 17а;

ул. Копецкого, 1а, 10;

ул. Мачтозаводская, 122, 124;

ул. Панферова, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14;

ул. Гагринская, 1, 5, 7, 7а, 9;

ул. 2-я Динамовская, 6а, 7;

24 августа 2020

ул. Доценко, 70.

С 17 по 28 августа 2020

ул. Куйбышева, 47, 47а, 49, 51, 53, 59, 59, 87;

ул. Колесная, 84,

ул. Куйбышева.