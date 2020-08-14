Часть домов на юге Волгограда останутся на день без воды

Если вы попали в этот список, не забудьте запастись водой.
Фото: Александр КУЛИКОВ
В понедельник, 17 августа, на юге Волгограда часть домов останется без воды. В «Концессии водоснабжения» говорят, мера вынужденная – меняют водовод. Зато потом перебоев не будет.
Как уточнили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей организации, на понедельник запланированы работы по подключению нового водопровода, который идет по улице Полухина в Советском районе.
- Этот трубопровод диаметром 160 миллиметров уже давно пережил свой срок эксплуатации. Труба проржавела так, что латать ее уже бессмысленно. В последние годы здесь неоднократно случались порывы. Поэтому приняли решение заменить участок трубы полностью – от улицы Павленко до улицы Дарвина, - рассказывает концессионер.
Старый чугунный трубопровод заменили на современный пластиковый. Работы уже завершены, осталось подключить его к общегородским сетям. Именно для этого и придется на время перекрыть подачу воды. Без водоснабжения останутся дома на 15-ти улицах частного сектора. К счастью, ненадолго: воды не будет 17 августа с 7.00 до 23.00.
- В период отключения будет организован подвоз воды в бочках, - обещают в «Концессии водоснабжения».
С графиком движения водовозов можно ознакомиться на сайте компании концессионера и по телефону Контакт-центра 99-67-96 (звонки принимают круглосуточно).
Напомним, что 17 августа в Советском и Краснооктябрьском районе Волгограда еще и свет отключат. Частично.
ВАЖНО
Список домов Советского района Волгограда, где 17 августа не будет воды:
- улица Ващенко, дома 1-84
- улица Дарвина, дома 1-65
- улица Дворжака, дома 1-66
- улица Джабаева, четные дома 1-25
- улица Зевина, четные дома 40-124, нечетные дома 15-93
- улица Коганова, дома 84-127
- улица Кошута, дома 1-57
- улица Мочалова, дома 1-68
- улица Павленко, дома 1-67
- улица Пассара, дома 1-68
- улица Пчелина, дома 1-84
- улица Райниса, дома 1-40
- улица Сарафанова, дома 1-93
- улица Фучика, дома 1-65
- улица Чембарова, дома 63-92.