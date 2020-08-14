Часть домов на юге Волгограда останутся на день без воды

Если вы попали в этот список, не забудьте запастись водой. Фото: Александр КУЛИКОВ

В понедельник, 17 августа, на юге Волгограда часть домов останется без воды. В «Концессии водоснабжения» говорят, мера вынужденная – меняют водовод. Зато потом перебоев не будет.

Как уточнили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей организации, на понедельник запланированы работы по подключению нового водопровода, который идет по улице Полухина в Советском районе.

- Этот трубопровод диаметром 160 миллиметров уже давно пережил свой срок эксплуатации. Труба проржавела так, что латать ее уже бессмысленно. В последние годы здесь неоднократно случались порывы. Поэтому приняли решение заменить участок трубы полностью – от улицы Павленко до улицы Дарвина, - рассказывает концессионер.

Старый чугунный трубопровод заменили на современный пластиковый. Работы уже завершены, осталось подключить его к общегородским сетям. Именно для этого и придется на время перекрыть подачу воды. Без водоснабжения останутся дома на 15-ти улицах частного сектора. К счастью, ненадолго: воды не будет 17 августа с 7.00 до 23.00.

- В период отключения будет организован подвоз воды в бочках, - обещают в «Концессии водоснабжения».

С графиком движения водовозов можно ознакомиться на сайте компании концессионера и по телефону Контакт-центра 99-67-96 (звонки принимают круглосуточно).

Напомним, что 17 августа в Советском и Краснооктябрьском районе Волгограда еще и свет отключат. Частично.

ВАЖНО

Список домов Советского района Волгограда, где 17 августа не будет воды:

- улица Ващенко, дома 1-84

- улица Дарвина, дома 1-65

- улица Дворжака, дома 1-66

- улица Джабаева, четные дома 1-25

- улица Зевина, четные дома 40-124, нечетные дома 15-93

- улица Коганова, дома 84-127

- улица Кошута, дома 1-57

- улица Мочалова, дома 1-68

- улица Павленко, дома 1-67

- улица Пассара, дома 1-68

- улица Пчелина, дома 1-84

- улица Райниса, дома 1-40

- улица Сарафанова, дома 1-93

- улица Фучика, дома 1-65

- улица Чембарова, дома 63-92.