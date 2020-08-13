В июне коронавирус стал причиной смерти 6 волгоградцев

Оперштаб сообщил уже о 75 скончавшихся пациентоах с ковидом.

В Волгограде и области все больше заболевших коронавирусом. Врачи твердят – заболевание опасное, так как пока непредсказуемое. Оперштаб объявил уже 75 умерших пациентах с ковидом. Но по данным Росстата у большинства из них основной причиной смерти стал не коронавирус. Однако он повлиял на обострение прочих болезней. Так, в апреле ковид признали непосредственной причиной смерти троих человек, в мае – 29-ти, в июне – лишь шести жителей Волгоградской области. Население региона продолжает вымирать, но причиной этому не только коронавирус.

Как сообщает «КП-Волгоград», коронавирус был подтвержден еще у 26 скончавшихся в июне жителей региона, лишь у двоих из них оказал фатальное влияние на развитие осложнений. При этом всего за месяц ушли из жизни 2753 волгоградца – на145 человек больше, чем в июне 2019-го.

Напомним, всего по данным Росстата, в Волгоградской области с апреля по июнь умерли 68 человек, заболевших коронавирусом. Так что оперштаб сейчас сообщает о первых июльских смертях.