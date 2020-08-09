Не рожают: волгоградцы продолжают вымирать

Волгоградцы стали реже жениться и разводиться. Фото: мэрия

Росстат представил данные о естественном движении населения в июне и за первое полугодие 2020 года в целом. Цифры говорят о снижении числа разводов и браков, а также рождаемости. При этом смертность выросла. По итогам шести месяцев россиян стало на 265,5 тысячи меньше. И Волгоградская область, увы, не исключение. Естественная убыль населения (разница между числом родившихся и умерших) в регионе составила 7653 человека или 82,8 процента. Умерли всего на 37 волгоградцев больше. А вот рожать волгоградки стали меньше на 8,1%. Число браков из-за запрета пышных свадеб в период пандемии коронавируса сократилось на 24,5%, зато и разводов было меньше на 21,7%.

РОЖАТЬ СТАЛИ МЕНЬШЕ

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы Росстата, в Волгоградской области в июне 2020 года родились 1642 малышей (это на 88 младенцев больше, чем было в июне 2019-го). Умерли в регионе за этот период 2753 человека – на145 человек больше, чем в тот же месяц год назад. Причем ушли из жизни восемь младенцев. В целом естественная убыль населения составила 1111 волгоградцев.

Среди соседей по ЮФО самая большая естественная убыль населения за июнь зафиксирована в Ростовской области - 1422 человека. А вот на Кубани 18 жителей даже прибавилось. Это единственный регион округа с положительной динамикой.

При этом коронавирус сильно ударил по институту брака. В июне в Волгограде и области зарегистрировали свои отношения всего 933 пары – это на 60% меньше, чем годом ранее, когда расписались 1543 семьи. Поставили точки семейной летописи за месяц 704 пары.

НА 19% ВЫРОСЛА МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

В целом за шесть месяцев 2020 года Волгоградская область потеряла 7653 человека. Появились на свет в регионе 9244 ребенка - на 818 человек меньше, чем за тот же период 2019-го. Умерли 16934 человека. В прошлом году покинули этот мир всего на 37 волгоградцев меньше. При этом на 19% выросла младенческая смертность. Потеряли мы 50 малышей первого года жизни.

32 ВОЛГОГРАДЦА С КОВИДОМ СКОНЧАЛИСЬ В ИЮНЕ

А вот коронавирус по данным Росстата стал непосредственной причиной смерти в июне всего шести волгоградцев. Правда, нашли эту инфекцию еще у 26 скончавшихся. Из них у двоих умерших COVID-19 не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений. И у 24-х умерших жителей региона ковид был, но не оказал фатального влияния.