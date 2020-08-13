Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 13 августа: снова больше сотни заболевших

Диагноз подтвердили еще у 102 волгоградцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградская область готовится к новому учебному году, школы оснащают для работы в условиях пандемии. Тем временем обстановка с коронавирусом набирает накал. Число заразившихся ковидом потихоньку растет. На сегодня положительный диагноз пришел еще у 102 человек. По приросту Волгоград вышел на 13-е место в стране. В целом же количество заболевших коронавирусом в регионе достигло 10 тысяч 383 человек. Зато о новых летальных исходах данных нет. Скончались в регионе 75 ковидных пациентов. Но в статистике пока нет ни умершего накануне главы Камышинского района, ни многих других. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 13 августа 2020 года.

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Постепенно растет и число выздоровевших волгоградцев. Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, за минувшие сутки выписали из ковидных госпиталей и после амбулаторного лечения 91 жителя региона. Всего же справились с коварной болезнью 6669 человек. по данным оперштаба цифра чуть меньше, но все равно это уже 64% от общего числа заразившихся, хотя до общероссийских показателей Волгоградской области еще далеко.

В перепрофилированных больницах остаются более 2500 пациентов - 2480 взрослых и 82 ребенка, почти все они с ковидной пневмонией. Тех, кто лечится на дому с легкой формой заболевания стало чуть меньше полутора тысяч. А вот карантинщиков меньше не становится. В группе риска на сегодня по-прежнему более четырех тысяч волгоградцев, контактировавших с заболевшими коронавирусом.