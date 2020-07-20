2020-07-20T10:45:46+03:00
Общество

Население Волгоградской области продолжает уменьшаться

Смертность растет, и не только из-за коронавируса
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Население Волгограда и области продолжает уменьшаться.Население Волгограда и области продолжает уменьшаться.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Население Волгоградской области день за днем продолжает уменьшаться. Причина: снижение рождаемости, рост смертности и отток населения – люди ищут, где лучше. В мае 2020 года волгоградцев стало еще на 1620 человек меньше – это не считая миграционных потоков. Для сравнения, за этот же период 2019-го естественная убыль населения в Волгоградской области была почти в полтора раза меньше - 1146 человек. И дело тут не только в коронавирусе.

Как сообщает «КП-Волгоград», Росстат проанализировал количество умерших жителей Волгоградской области и других регионов страны, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. О первом случае заболевания в регионе оперштаб объявил 24 марта 2020 года. По данным статистического ведомства, в апреле зафиксировано всего три летальных исхода, когда COVID-19 стал основной причиной смерти волгоградцев. В мае таких смертей уже 33. При этом четыре случая не вошли в статистику, так как коронавирус не признали основной причиной смерти. Но в двух из них ковид все же оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания.

Нужно отметить, что в соседних регионах смертность от коронавируса куда выше. Так, по данным Росстатата, в Краснодарском крае в мае скончались от ковида 88 человек, в Ростовской области – 58.

При этом со статистикой регионального оперативного штаба Волгоградской области по коронавирусу данные по умершим не совпадают. Так, на утро 1 мая оперштаб сообщил о 9 смертях пациентов с ковидом, на 1 июня - уже о 20 летальных исходах. На сегодня официально сообщают о 53 жертвах коронавируса в регионе.

Всего в мае 2020 года в Волгоградской области умерло 3119 человек – это на 195 смертей или 6,7% больше, чем в мае прошлого года. А родилось за этот период в регионе на 279 человек меньше – всего 1499 малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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