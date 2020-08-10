Подозреваемая в коррупции судья Добрынина ушла в отпуск

Судью подозревают в получении крупной взятки. Фото: суд Дзержинского района.

Информация о задержании председателя Дзержинского райсуда Волгограда Юлии Добрыниной при получении части двадцатимиллионной взятки появилась в выходные. Служительница Фемиды за крупную сумму якобы обещала посодействовать в освобождении авторитетного бизнесмена Владимира Зубкова, который проходит по нашумевшему делу о «поджоге дома губернатора». Позже информацию о задержании опровергли. А в понедельник, 10 августа, в суде заявили о том, что судья Добрынина ушла в ежегодный отпуск. При этом начался он у нее согласно внутреннему приказу от 5 августа.

- Какие-либо материалы от оперативных служб относительно подозрений судьи Добрыниной Ю.В. в совершении коррупционного преступления в адрес Волгоградского областного суда не поступали, - прокомментировали в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции.

Напомним, судьи относятся к особой категории. Так что задержать их в общем порядке нельзя - это спецсубъект. Если же это все же случилось, судью должны освободить сразу, как только будет подтверждена его личность и статус. Решение о возбуждении уголовного дела принимает Высшая квалификационная коллегия, рассмотрев соответствующее ходатайство.

Сейчас известный волгоградский бизнесмен Владимир Зубков находится в СИЗО Лефортово: силовики собирают доказательства его причастности к поджогу дома губернатора Волгоградской области 16 ноября 2016 года.

Тогда ночью на территорию частного дома проникли неизвестные и попытались устроить пожар, однако ничего не вышло. Это оказались наемники небезызвестного в Волгограде криминального авторитета Евгения Ремезова. А тот впоследствии указал на причастность к делу бывшего главы следкома, генерала Михаила Музраева и Владимира Зубкова. Все трое в СИЗО с июня прошлого года.