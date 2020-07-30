2020-07-30T16:53:17+03:00
Общество

Отключат свет 31 июля в трех районах Волгограда

График отключения электричества на 31 июля 2020 в Волгограде [адреса, список]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Электричества в домах не будет восемь часов.Электричества в домах не будет восемь часов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В конце этой недели нескольким тысячам волгоградцев вновь предстоят испытания отключением электричества. Энергетики продолжают менять электрооборудование и обновлять воздушные линии. В пятницу останутся без возможности включить сплит или электрочайник жители всего лишь трех районов Волгограда. В графике отключения электричества на 31 июля 2020 Кировский, Дзержинский и Краснооктябрьский районы. Света везде не будет с девяти часов утра и до пяти вечера.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети ЮГ - Волгоград», на Красном 31 июля на восемь часов с 9.00 до 17.00 обесточат семь домов на улице Хользунова - № 6 – 18 (четн., включая 12а). В Кировском в это же время не будет электричества в частнике по адресам: улицы Писемского, 1-25; Воронкова, 4-42; Пятигорская, 18-44; Щедрина, 5-31 и 10-34.

Больше всего достанется неудобств в пятницу обитателям частного сектора Дзержинского района. Также с 9 утра до 17 часов там отключат свет на улице Твардовского, дома № 27/1а-27/33, 27/2-27/34, 29/25, 29/29, 29/34; в переулке Знаменском, 2/78, 2/82, 2/34; на улице Баженова, 29-67, 30-68; Кемеровской, 33-79, 38-72; Сестрорецкой 31-67, 30-68; Римского-Корсакова, 26-36 и 29-33; Рыбалко, 22; ВЛ №2; Хуторской, 43; Халтурина, 47; Полковника Батюка, 2г, 1а, 1в, 47.

После энергетики возьмут перерыв на выходные и продолжат ремонты и отключения с понедельника, уже в августе.

Тем временем, в Волгограде продолжаются и масштабные отключения горячей воды. Кто-то сидит без горяченькой с июля, уже опубликован и график на август 2020 года. А в Советском районе 31 июля из -за подключения новой трубы не будет и питьевой воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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