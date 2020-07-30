2020-07-30T13:31:01+03:00
Общество

31 июля отключат воду в Советском районе Волгограда

Без холодной воды 31 июля 2020 останутся жители трех улиц
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Без воды оставят десяток домов.Без воды оставят десяток домов.Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО
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На пятницу, 31 июля 2020 года, «Концессии водоснабжения» запланировали подключение нового водопровода, который проложили на улице 50 лет ВЛКСМ. Из-за этого жители трех улиц Советского района Волгограда в конце недели останутся без холодной воды. Живут там несколько тысяч человек. Приостановят водоснабжение 31 июля 2020 с 7.30 до 20.30. Оставят без воды жителей двух домов на улице 50 лет ВЛКСМ - №2 и 4; дом №86 на улице Электролесовской, а также на улице Автомобилистов дома № 2 – 14 (четная сторона, включая 12а).

Как пояснили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, старый 200 мм водовод давно отработал свой срок, здесь часто случались прорывы. Поэтому участок трубы длиной 500 метров заменили. Теперь его нужно подключить к городскому водопроводу.

Питьевую воду жильцам в эти 13 часов будут подвозить водовозки. График их движения можно узнать по телефону 99-67-96.

ИСТОЧНИК KP.RU

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