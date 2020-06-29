Где в Волгограде отключат горячую воду в июле 2020

В Волгограде каждый день отключают свет, периодически горожане остаются без газа. На очереди новые отключения горячей воды. «Концессии теплоснабжения» продолжают готовиться к новому отопительному сезону и уже опубликовали график плановых отключений горячей воды в Волгограде на июль 2020 года. Если в прошлом месяце они были единичными из-за продолжающегося режима самоизоляции, то в июле купаться в тазике или пользоваться водогрейками будут по очереди жители всех районов. Самые масштабные отключения горячей воды ожидают жителей северных районов города. Кому-то без привычных удобств придется потерпеть всего пару дней, где-то греть воду чайником и водогрейками будут две недели.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, во время гидравлических испытаний, ради которых и отключали воду на пару дней, в Волгограде уже проверили 545 километров теплосетей - почти 68% от их общей протяженности. В результате 11 километров трубопроводов пришлось заменить. Теперь же параллельно коммунальщики приступают к плановым ремонтам котельных, центральных и местных тепловых пунктов. А УК и ТСЖ готовят к зиме внутридомовые сети. Смотрите, кого в Волгограде в середине лета оставят без горяченькой.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ИЮЛЕ 2020 В ВОЛГОГРАДЕ

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

С 2 по 10 июля 2020

ул. Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а;

С 6 по 16 июля 2020

ул. Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а;

ул. Жолудева, 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38;

ул. Дегтярёва, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51;

ул. Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32;

ул. Клименко, 7, 7а, 9, 11;

пр. Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227;

ул. Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69;

ул. Баскунчакская, 5;

ул. Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19;

ул. 95-я Гвардейская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;

ул. Быкова, 4а;

ул. Рыкачёва, 6, 14, 16, 22, 24;

ул. Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16;

ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11;

ул. Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11;

ул. Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

ул. Батова, 1, 3, 5, 9, 10;

ул. Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11;

ул. Андреева, 13;

ул. Атласова, 16;

ул. Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а;

ул. С.Щедрина, 1, 5, 7;

С 20 по 30 июля 2020

ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

ул. Мясникова, 2, 8, 16;

ул. Н. Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44;

ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51;

ул. Н.В. Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39;

ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30;

ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20;

ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13;

ул. Кастерина, 2, 4, 6;

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 2 по 10 июля 2020

ул. Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122;

ул. Гончарова, 5, 7, 9;

пр. Металлургов, 30, 32, 34;

ул. Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 56;

ул. Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33,34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 47;

ул. Богунская, 10А, 12, 16;

ул. Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1;

ул. Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 38,40,42;

ул. К.Цеткин, 5, 7;

пер. Аэропортовский, 2, 6, 8;

ул. Короткая, 23, 25, 27;

ул. 39-я Гвардейская, 6, 8;

ул. Варшавская, 4, 6,7;

ул. Новоремесленная, 3,5;

С 6 по 16 июля 2020

ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14;

ул. Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

ул. Курильская, 5, 7, 9;

С 2 по 9 июля 2020

ул. Прибалтийская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

пр. Волжский, 2, 4, 6, 8, 12;

С 13 по 23 июля 2020

ул. Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

ул. 39-й Гвардейской, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33;

ул. Зорге, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60;

ул. Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25 ,27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70;

ул. Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

ул. Вершинина 5, 7, 24;

ул. Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7;

ул. 4-х Связистов, 25а, 25б;

ул. Правды, 2, 4;

ул. Лермонтова, 30;

ул. Нестерова, 16, 16А;

ул. Высокая, 18а, 18б;

ул. Промышленная, 10;

ул. Новоремесленная, 13;

ул. Мичурина, 22;

ул. Варшавская, 15;

С 14 по 24 июля 2020

пр. Металлургов, 72, 74, 76, 78;

ул. Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68;

ул. Еременко, 35;

ул. Титова, 36А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;

ул. Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11,13, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28;

ул. Бажова, 7, 9;

ул. Поддубного, 3, 15/1, 25, 27, 29, 31;

ул. Качалова, 48, 52;

ул. Аэрофлотская, 62;

ул. 40 домиков, 18;

С 27 июля по 3 августа 2020

ул. Титова, 20А

ул. Депутатская, 4, 6, 9А, 11А, 15А;

ул. Еременко, 142, 142а, 144, 146;

ул. Пельше, 9, 11, 13, 15;

ул. Таращанцев, 55, 61, 63

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

С 2 по 15 июля 2020

ул. 51-й Гвардейской, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56;

ул. Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10, 12, 14;

ул. Полесская, 6;

ул. Республиканская, 12, 14,16, 20, 22, 24;

ул. Кутузовская, 1, 9;

ул. Савкина, 2, 4, 6, 10, 12,14,16;

ул. Толбухина, 9, 36, 38, 40;

ул. Колпинская, 1а,1б,9,11

ул. Гейне, 1а, 3а,17а, 19, 21, 21а;

ул. Ессентукская, 3, 19

ул. Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а;

ул. Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140,142;

ул. Шекснинская, 8а, 10а,12а,16;

ул. Панкратова, 60;

ул. Фестивальная, 17;

ул. Ангарская, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71, 71а, 71 б, 108, 112, 114, 116;

ул. Рыбалко, 3, 8, 10, 12, 12а, 14, 14 б, 16;

ул. Римского-Корсакова, 8;

С 30 июля по 12 августа 2020

ул. К.Либкнехта, 13, 21;

пр. Жукова, 85, 95, 105,115;

ул. Рионская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24;

ул. Хорошева, 46,48;

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 2 по 11 июля 2020

ул. Кубанская, 15, 15А;

С 14 по 24 июля 2020

ул. Пархоменко, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62;

ул. Новороссийская, 16, 67, 67а, 77;

ул. Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20;

ул. Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б;

ул. Ткачева, 3, 4, 5, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20;

ул. Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60;

ул. Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б;

ул. Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20;

ул. Селенгинская, 11, 16;

ул. Нурадилова, 7;

С 14 по 27 июля 2020

ул. Новороссийская 43;

ул. Чапаева 8, 10, 18;

С 28 июля по 10 августа 2020

ул. Скосырева, 1а, 1б;

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

С 7 по 20 июля 2020

ул. Автотранспортная, 79;

С 9 по 10 июля 2020

Новоузенская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6Б, 8, 10;

Елисеева, 1, 15, 15а, 15б, 17, 17А, 19;

Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а;

Ардатовская, 16;

Череповецкая, 11/4, 11/5.

С 22 по 30 июля 2020

ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37;

ул. Клинская, 33, 34, 35;

ул. Калинина, 19, 21, 23, 25;

ул. Канунникова, 9;

ул. Огарёва, 1, 2, 7;

ул. Рабоче-Крестьянская 21, 25, 27;

ул. Баррикадная, 19, 19А;

ул. Иркутская, 8;

ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29;

ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17;

ул. Каменская, 4, 6, 8, 10;

ул. Лавочкина, 2, 6/1, 10/1, 10А;

ул. Краснослободская, 17, 19;

ул. Кузнецкая, 12, 16, 18, 20;

ул. Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;

ул. Моздокская, 3, 5, 7;

ул. Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3;

ул. Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19;

ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18;

ул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18;

ул. Липецкая, 5, 7;

ул. Новоузенская, 10а;

ул. Ким, 18;

ул. Ковровская, 4;

ул. Бобруйская, 1, 1а;

ул. Пугачевская 5г, 5д;

ул. Гомельская, 1

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 17 по 28 июля 2020

ул. Гвоздкова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

ул. Балакирева, 2;

ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32;

ул. Новосибирская, 66;

ул. Сухова, 19, 21, 25, 17;

пр-т Университетский, 20, 22, 24, 25, 23, 21, 19, 17, 15;

ул. Мариупольская, 10, 12, 14;

ул. Запорожская, 3;

ул. Шауляйская, 4а, 2а;

ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68;

ул. Тимирязева, 1б, 11, 46, 50;

ул. Комарова 75, 79;

ул. Я. Купалы, 64, 65, 67, 67а, 69, 60;

ул. Песчанокопская, 13, 15, 17;

ул. Малиновская,4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а;

С 24 июля по 4 августа 2020

ул. Голубятникова, 9, 10, 12;

ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162;

ул. Терешковой, 9;

КИРОВСКИЙ РАЙОН

С 2 по 15 июля 2020

ул. Воронкова, 20/23, 29а, 78;

ул. Шумилова, 22, 30, 73, 77;

ул. Р. Люксембург, 5, 9;

ул. Черемшанская, 28а;

ул. Кедровая, 19, 21;

С 16 по 29 июля 2020

Военный городок, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

ул. Козака, 96;

ул. К.Минина, 86;

ул. 64-й Армии, 22а;

С 30 июля по 12 августа 2020

ул. Курчатова, 10а, 18.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

С 2 по 13 июля 2020

ул. Водников, 12а;

ул. Черепановых, 3;

С 6 по 16 июля 2020

ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34;

б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37;

ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22;

пр. Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62;

ул. Тельмана, 14, 19;

ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а;

ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55;

ул. Доценко, 35а;

С 29 июля по 10 августа 2020

пос. Южный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

С 20 по 30 июля 2020

ул. Героев Малой Земли, 36, 38, 40, 42, 51, 55;

ул. Сидорова, 3;

ул. Алийская, 16, 18;

ул. Судостроительная, 39, 43, 45;

ул. Электростальская, 11.