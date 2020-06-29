Где в Волгограде отключат горячую воду в июле 2020
В Волгограде каждый день отключают свет, периодически горожане остаются без газа. На очереди новые отключения горячей воды. «Концессии теплоснабжения» продолжают готовиться к новому отопительному сезону и уже опубликовали график плановых отключений горячей воды в Волгограде на июль 2020 года. Если в прошлом месяце они были единичными из-за продолжающегося режима самоизоляции, то в июле купаться в тазике или пользоваться водогрейками будут по очереди жители всех районов. Самые масштабные отключения горячей воды ожидают жителей северных районов города. Кому-то без привычных удобств придется потерпеть всего пару дней, где-то греть воду чайником и водогрейками будут две недели.
Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, во время гидравлических испытаний, ради которых и отключали воду на пару дней, в Волгограде уже проверили 545 километров теплосетей - почти 68% от их общей протяженности. В результате 11 километров трубопроводов пришлось заменить. Теперь же параллельно коммунальщики приступают к плановым ремонтам котельных, центральных и местных тепловых пунктов. А УК и ТСЖ готовят к зиме внутридомовые сети. Смотрите, кого в Волгограде в середине лета оставят без горяченькой.
ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ИЮЛЕ 2020 В ВОЛГОГРАДЕ
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
С 2 по 10 июля 2020
ул. Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а;
С 6 по 16 июля 2020
ул. Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а;
ул. Жолудева, 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38;
ул. Дегтярёва, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51;
ул. Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32;
ул. Клименко, 7, 7а, 9, 11;
пр. Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227;
ул. Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69;
ул. Баскунчакская, 5;
ул. Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19;
ул. 95-я Гвардейская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;
ул. Быкова, 4а;
ул. Рыкачёва, 6, 14, 16, 22, 24;
ул. Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16;
ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11;
ул. Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11;
ул. Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
ул. Батова, 1, 3, 5, 9, 10;
ул. Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11;
ул. Андреева, 13;
ул. Атласова, 16;
ул. Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а;
ул. С.Щедрина, 1, 5, 7;
С 20 по 30 июля 2020
ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
ул. Мясникова, 2, 8, 16;
ул. Н. Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44;
ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51;
ул. Н.В. Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39;
ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30;
ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20;
ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13;
ул. Кастерина, 2, 4, 6;
КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
С 2 по 10 июля 2020
ул. Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122;
ул. Гончарова, 5, 7, 9;
пр. Металлургов, 30, 32, 34;
ул. Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 56;
ул. Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33,34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 47;
ул. Богунская, 10А, 12, 16;
ул. Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1;
ул. Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 38,40,42;
ул. К.Цеткин, 5, 7;
пер. Аэропортовский, 2, 6, 8;
ул. Короткая, 23, 25, 27;
ул. 39-я Гвардейская, 6, 8;
ул. Варшавская, 4, 6,7;
ул. Новоремесленная, 3,5;
С 6 по 16 июля 2020
ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14;
ул. Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31;
ул. Курильская, 5, 7, 9;
С 2 по 9 июля 2020
ул. Прибалтийская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
пр. Волжский, 2, 4, 6, 8, 12;
С 13 по 23 июля 2020
ул. Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70;
ул. 39-й Гвардейской, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33;
ул. Зорге, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60;
ул. Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25 ,27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70;
ул. Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
ул. Вершинина 5, 7, 24;
ул. Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7;
ул. 4-х Связистов, 25а, 25б;
ул. Правды, 2, 4;
ул. Лермонтова, 30;
ул. Нестерова, 16, 16А;
ул. Высокая, 18а, 18б;
ул. Промышленная, 10;
ул. Новоремесленная, 13;
ул. Мичурина, 22;
ул. Варшавская, 15;
С 14 по 24 июля 2020
пр. Металлургов, 72, 74, 76, 78;
ул. Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68;
ул. Еременко, 35;
ул. Титова, 36А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;
ул. Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11,13, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28;
ул. Бажова, 7, 9;
ул. Поддубного, 3, 15/1, 25, 27, 29, 31;
ул. Качалова, 48, 52;
ул. Аэрофлотская, 62;
ул. 40 домиков, 18;
С 27 июля по 3 августа 2020
ул. Титова, 20А
ул. Депутатская, 4, 6, 9А, 11А, 15А;
ул. Еременко, 142, 142а, 144, 146;
ул. Пельше, 9, 11, 13, 15;
ул. Таращанцев, 55, 61, 63
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
С 2 по 15 июля 2020
ул. 51-й Гвардейской, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56;
ул. Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10, 12, 14;
ул. Полесская, 6;
ул. Республиканская, 12, 14,16, 20, 22, 24;
ул. Кутузовская, 1, 9;
ул. Савкина, 2, 4, 6, 10, 12,14,16;
ул. Толбухина, 9, 36, 38, 40;
ул. Колпинская, 1а,1б,9,11
ул. Гейне, 1а, 3а,17а, 19, 21, 21а;
ул. Ессентукская, 3, 19
ул. Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а;
ул. Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140,142;
ул. Шекснинская, 8а, 10а,12а,16;
ул. Панкратова, 60;
ул. Фестивальная, 17;
ул. Ангарская, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71, 71а, 71 б, 108, 112, 114, 116;
ул. Рыбалко, 3, 8, 10, 12, 12а, 14, 14 б, 16;
ул. Римского-Корсакова, 8;
С 30 июля по 12 августа 2020
ул. К.Либкнехта, 13, 21;
пр. Жукова, 85, 95, 105,115;
ул. Рионская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24;
ул. Хорошева, 46,48;
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
С 2 по 11 июля 2020
ул. Кубанская, 15, 15А;
С 14 по 24 июля 2020
ул. Пархоменко, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62;
ул. Новороссийская, 16, 67, 67а, 77;
ул. Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20;
ул. Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б;
ул. Ткачева, 3, 4, 5, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20;
ул. Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60;
ул. Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б;
ул. Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20;
ул. Селенгинская, 11, 16;
ул. Нурадилова, 7;
С 14 по 27 июля 2020
ул. Новороссийская 43;
ул. Чапаева 8, 10, 18;
С 28 июля по 10 августа 2020
ул. Скосырева, 1а, 1б;
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН
С 7 по 20 июля 2020
ул. Автотранспортная, 79;
С 9 по 10 июля 2020
Новоузенская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6Б, 8, 10;
Елисеева, 1, 15, 15а, 15б, 17, 17А, 19;
Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а;
Ардатовская, 16;
Череповецкая, 11/4, 11/5.
С 22 по 30 июля 2020
ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37;
ул. Клинская, 33, 34, 35;
ул. Калинина, 19, 21, 23, 25;
ул. Канунникова, 9;
ул. Огарёва, 1, 2, 7;
ул. Рабоче-Крестьянская 21, 25, 27;
ул. Баррикадная, 19, 19А;
ул. Иркутская, 8;
ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29;
ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17;
ул. Каменская, 4, 6, 8, 10;
ул. Лавочкина, 2, 6/1, 10/1, 10А;
ул. Краснослободская, 17, 19;
ул. Кузнецкая, 12, 16, 18, 20;
ул. Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
ул. Моздокская, 3, 5, 7;
ул. Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3;
ул. Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19;
ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18;
ул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18;
ул. Липецкая, 5, 7;
ул. Новоузенская, 10а;
ул. Ким, 18;
ул. Ковровская, 4;
ул. Бобруйская, 1, 1а;
ул. Пугачевская 5г, 5д;
ул. Гомельская, 1
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
С 17 по 28 июля 2020
ул. Гвоздкова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
ул. Балакирева, 2;
ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32;
ул. Новосибирская, 66;
ул. Сухова, 19, 21, 25, 17;
пр-т Университетский, 20, 22, 24, 25, 23, 21, 19, 17, 15;
ул. Мариупольская, 10, 12, 14;
ул. Запорожская, 3;
ул. Шауляйская, 4а, 2а;
ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68;
ул. Тимирязева, 1б, 11, 46, 50;
ул. Комарова 75, 79;
ул. Я. Купалы, 64, 65, 67, 67а, 69, 60;
ул. Песчанокопская, 13, 15, 17;
ул. Малиновская,4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а;
С 24 июля по 4 августа 2020
ул. Голубятникова, 9, 10, 12;
ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162;
ул. Терешковой, 9;
КИРОВСКИЙ РАЙОН
С 2 по 15 июля 2020
ул. Воронкова, 20/23, 29а, 78;
ул. Шумилова, 22, 30, 73, 77;
ул. Р. Люксембург, 5, 9;
ул. Черемшанская, 28а;
ул. Кедровая, 19, 21;
С 16 по 29 июля 2020
Военный городок, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
ул. Козака, 96;
ул. К.Минина, 86;
ул. 64-й Армии, 22а;
С 30 июля по 12 августа 2020
ул. Курчатова, 10а, 18.
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
С 2 по 13 июля 2020
ул. Водников, 12а;
ул. Черепановых, 3;
С 6 по 16 июля 2020
ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34;
б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37;
ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22;
пр. Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62;
ул. Тельмана, 14, 19;
ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а;
ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55;
ул. Доценко, 35а;
С 29 июля по 10 августа 2020
пос. Южный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
С 20 по 30 июля 2020
ул. Героев Малой Земли, 36, 38, 40, 42, 51, 55;
ул. Сидорова, 3;
ул. Алийская, 16, 18;
ул. Судостроительная, 39, 43, 45;
ул. Электростальская, 11.
ИСТОЧНИК KP.RU