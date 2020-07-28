Волгоград, Волжский и Среднеахтубинский район вновь бьют рекорды по заболевшим ковидом

28 Июль 2020 2020-07-28T15:21:09+03:00

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Среди новых заболевших коронавирусом в Волгоградской области на 28 июля вновь есть младенец до года и еще четыре ребенка, 18 человек старше 65-лет. Основная же масса заразившихся в возрасте от 30 до 49 лет – сразу 32 человека. Ковид вновь находят в транспорте и в магазине, дома и на работе. Завозных случаев местные власти хоть и опасаются, но их нет уже вторую неделю. Большая часть заразы вновь осела в Волгограде – плюс 35 заболевших. В Волжском небольшой спад – плюс 7 случаев, столько же в Палласовке. Зато сегодня поражает Среднеахтубинский район, где положительный тест получили сразу 24 человека. Всего на 28 июля 2020 коронавирус получил распространение по всем городам и 13 районам Волгоградской области.

Коронавирус на 28 июля 2020 получил распространение по всем городам и 13 районам Волгоградской области.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Немало заболевших в Алексеевском районе – плюс 4 случая, всего же на сегодня здесь всего 26 человек. Основной прирост случился в последние дни. В Новоаннинском полю три заразившихся, по два – в Камышине, Михайловке и Старополтавском районе. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, еще в шести районах по одному положительному тесту. Коронавирусными пациентами пополнили статистику Быковский и Ленинский, Даниловский и Чернышковский, Киквидзенский и Кумылженский районы.

Заболевших меньше никак не становится, лечение долгое. Поэтому в Волгограде открывают еще пять коронавирусных госпиталей, три из них планировали закрыть. Но пневмоний стало больше и протекают они тяжелее, не щадя ни молодежь, ни стариков.

ИСТОЧНИК KP.RU