2020-07-28T12:11:22+03:00
Общество

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 28 июля: еще две смерти

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 28 июля 2020 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Каждый день тесты на коронавирус делают порядка трех тысяч волгоградцев.Каждый день тесты на коронавирус делают порядка трех тысяч волгоградцев.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

После небольшого падения цифры ежедневного прироста ковидных больных в Волгоградской области вновь пошли в рост. На сегодня снова плюс 92 заразившихся. Общее число заболевших коронавирусом в регионе составляет 8870 человек и уже через день перевалит за девять тысяч. Так что инфекция и не думает никуда уходить. С каждым днем увеличивается и число смертей ковидных пациентов. Подтвердили еще два летальных случая. Теперь в Волгоградской области уже 61 умерший от коронавируса и его осложнений. Всего по стране 13 504 смертельных исхода. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 28 июля 2020 года.

Статистика на 28 июля 2020. Яндекс

Статистика на 28 июля 2020. Яндекс

Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, после типичного для выходных дней затишья, выписали из коронавирусных госпиталей сразу 147 волгоградцев. Всего же излечились от этого заболевания 5201 жителей региона. Это уже 58,7 процента от общего числа заразившихся начиная с марта. И цифра эта постепенно растет, хотя в больнице многим пациентам приходится провести по месяцу и больше. Но все же положение в регионе хуже, чем в среднем по стране, где вылечившихся уж 74%.

Данные ИЦК.

Данные ИЦК.

Более 2-х тысяч ковидных все еще остаются на лечении в госпиталях, среди них 2289 взрослых и 66 детей. 114 из них в реанимации, 18 человек на ИВЛ. Все больше заразившихся коронавирусом лечится в домашних условиях - на сегодня таких 1565 человек. Карантинщиков по-прежнему много – их порядка 4200 в регионе. Поэтому через пару дней - с 1 августа - в Волгоградской области начнет действовать усиленный масочный и температурный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Волгоградской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Ростелеком» усилил защиту биометрических данных клиентов «Центр-инвеста»
«Ростелеком» завершил проект по внедрению в систему ПАО КБ «Центр-инвест» комплекса программно-аппаратных средств, которые повышают надежность передачи биометрических данных клиентов
Новости 24
В Волгограде ветврач пропустил на рынок 6 тонн тухлых цыплят
На набережной Волгограда протестировали каскадный фонтан
Под Волгоградом 18-летний лихач на «ВАЗе» сбил 17-летнюю школьницу
Под Волгоградом супруги расправились с 90-летней старушкой и полгода прятали тело в сарае
Для сохранности дорог: фурам запретили проезд через Волгоград
На улице Мачтозаводской в Волгограде появилась линия освещения и новый асфальт
Подробности смертельной аварии под Волгоградом: нелегал угробил семь человек, среди которых трое детей
В Волгограде подорожала еще одна маршрутка
Пять районов Волгограда оставят без света 28 июля
Под Волгоградом вторую неделю ищут пропавшего пенсионера
В Волгограде сгорела шиномонтажка
Число жертв в затонувшем «Рено» под Волгоградом увеличилось до восьми
Обанкротившиеся УК Волгограда и Волжского лишили домов
Вспышка коронавируса: Волжский стремительно догоняет Волгоград
В больницу не пошел и дома не лечился: жертвой коронавируса стал 58-летний волгоградец
В Волгоградской области продлили самоизоляцию для пенсионеров
Ревнивый волгоградец заживо сжег соперника из-за легкого флирта с его подругой
Волгоградец пытался зарезать сотрудника Росгвардии, отдыхавшего с семьей на пляже
За ложное сообщение о взрыве вокзала волгоградец получил год условно
Под Волгоградом «Лада» вылетела с дороги и перевернулась: трое в больнице, один погибший
Ставки снижены: УРАЛСИБ предлагает кредит наличными на выгодных условиях