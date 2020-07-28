Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 28 июля: еще две смерти

После небольшого падения цифры ежедневного прироста ковидных больных в Волгоградской области вновь пошли в рост. На сегодня снова плюс 92 заразившихся. Общее число заболевших коронавирусом в регионе составляет 8870 человек и уже через день перевалит за девять тысяч. Так что инфекция и не думает никуда уходить. С каждым днем увеличивается и число смертей ковидных пациентов. Подтвердили еще два летальных случая. Теперь в Волгоградской области уже 61 умерший от коронавируса и его осложнений. Всего по стране 13 504 смертельных исхода. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 28 июля 2020 года.

Статистика на 28 июля 2020. Яндекс

Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, после типичного для выходных дней затишья, выписали из коронавирусных госпиталей сразу 147 волгоградцев. Всего же излечились от этого заболевания 5201 жителей региона. Это уже 58,7 процента от общего числа заразившихся начиная с марта. И цифра эта постепенно растет, хотя в больнице многим пациентам приходится провести по месяцу и больше. Но все же положение в регионе хуже, чем в среднем по стране, где вылечившихся уж 74%.

Данные ИЦК.

Более 2-х тысяч ковидных все еще остаются на лечении в госпиталях, среди них 2289 взрослых и 66 детей. 114 из них в реанимации, 18 человек на ИВЛ. Все больше заразившихся коронавирусом лечится в домашних условиях - на сегодня таких 1565 человек. Карантинщиков по-прежнему много – их порядка 4200 в регионе. Поэтому через пару дней - с 1 августа - в Волгоградской области начнет действовать усиленный масочный и температурный режим.