Из-за роста числа пневмоний в Волгограде открывают новые ковидные госпитали

В Волгоградской области растет число ковидных пневмоний. Причем все чаще это тяжелые случаи. Из находящихся в инфекционных больницах 2355 волгоградцев 2069 лежат с пневмонией. Поэтому в областном центре вновь открывают коронавирусные госпитали, которые чуть раньше уже собирались выводить из системы и возвращать в привычный режим работы. Перепрофилируют под ковид и новые стационары. С августа под инфекцию отдадут не только областную больницу №3 и психбольницу, но и наркодиспансер на улице Дегтярева и один из корпусов больницы №7. Как рассказал на брифинге замглавы облздрава Николай Алимов, ситуация с коронавирусом остается хоть и стабильной, но все же напряженной. Причем тенденции не меняются вот уже целый месяц.

- Накануне выписали 205 человек, поступило 160. Однако бывает и обратная ситуация в последние дни. Пока тенденции к снижению мы не видим, - заявил Алимов.

Уже вернулся к работе ковидного госипталя корпус областной больницы №3 на Циолковского. Еще один корпус на улице Советской откроют после мойки в августе. Там теперь будет не отделение реабилитации коронавирусных больных, а полноценная «красная зона».

Также в психбольнице один из корпусов оставят для больных ковидом с психическими диагнозами, второй отдадут целиком под коронавирус. Один из корпусов больницы №7 также полностью займут инфекционными больными. Здесь под ковид будет около 150 коек. Еще 139 мест подготовят в стационаре областного наркодиспансера в Тракторозаводском районе.

- Мы создаем резерв с учетом утяжеления пневмоний, - отметил зам. председателя комитета здравоохранения региона.

Учитывая, что жителей Волгограда, где больше всего заболевших коронавирусом, с июня возят в больницы районов области, резерв этот пригодится.

ЗАЧЕМ НУЖЕН РЕЗЕРВ? БОЛЬНИЦЫ ВСЕ ЖЕ ПЕРЕПОЛНЕНЫ?

При этом в Волгоградской области на сегодня около 4 тысяч ковидных коек. Если заняты только 2300 – 2400 из них, зачем нужен новый резерв и дополнительные больницы?

- Есть детская инфекция на 240 мест. Но детей у нас там находится 40 – 50. Остальной коечный фонд в режиме ожидания. Взрослых мы туда не повезем, - поясняет Алимов.

Во-вторых, не всегда шестиместная палата заполнена полностью, в больнице имеется внутренняя сортировка больных. При этом у большинства нынешних пациентов ковидная пневмония. Но есть и те, кто поступает в больницу с другим диагнозом, коронавирус идет плюсом. Для таких пациентов держат резерв в отделениях хирургии, урологии, травматологии, гинекологии и других.