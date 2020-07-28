2020-07-28T15:04:31+03:00
Коронавирус Covid-19

«У молодых легочная ткань выгорает, у пожилых поражаются все органы»: начальник госпиталя ветеранов о том, как волгоградцы болеют коронавирусом

Специалист комитета здравоохранения рассказал, как пожилым повысить иммунитет и подготовиться к встрече с инфекцией
Екатерина СИМОХИНА
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Коронавирус поражает не только легкие, но и другие органы и системы.Коронавирус поражает не только легкие, но и другие органы и системы.Фото: Иван МАКЕЕВ
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- Это совсем не похоже на грипп. Коронавирус – коварная инфекция, которая даже во время несусветной жары не идет на спад. И еще до конца не изученная, - такими тревожными выводами поделился с журналистами начальник Волгоградского областного клинического госпиталя ветеранов войн и главный внештатный специалист гериатр облздрава Олег Кириллов. Его учреждение уже почти 4 месяца функционируют как ковидный госпиталь. Сюда привозят всех пациентов, независимо от наличия званий. И за время работы с коронавирусом врач уже сделал некоторые выводы о новом вирусе, который круто изменил жизнь на планете.

- Когда мы только начали работать с коронавирусом, мы видели, что в Испании, Италии было уже тепло, и там ослабевал накал страстей. Мы думали, что коронавирус как сезонная инфекция будет себя вести. Но мы сегодня видим, что ошибались, - говорит Олег Кириллов.

Вирус коварный. И у всех болезнь протекает по-разному.

- Поражаются не только легкие. Часто поражается миокард, страдает поджелудочная железа, сахар начинает зашкаливать, мы видим поражение печени, поражение кроветворных органов, анемию. Инфекция требует мониторинга всех систем организма. И пожилые люди в этой связи очень подвержены риску развития патологии. У них в силу возраста и так функция всех систем в определенной степени нарушена.

Но переживать стоит не только людям 65+. Даже молодежь вызывает у врачей тревогу. В госпиталь поступает и 18-летние пациенты. И врачи заметили, насколько по-разному реагирует организм на этот вирус в разном возрасте.

- У молодых очень бурно эта инфекция развивается. Если вовремя не оказать помощь, легочная ткань просто выгорает. Начинается пневмония 20%, 30%, 40% и так далее, следом пневмофиброз, дыхательная недостаточность, и т.д. Для молодых очень важно сразу эту бурю погасить, чтобы бурного прогрессировавания не было. Для пожилых очень важно отслеживать все системы и органы. Чтобы не пропустить поражение не только легочной ткани, но и других органов и систем.

Что же делать? Беречь себя, соблюдать предписания санитарных врачей. И если врачи и раньше советовали пожилым людям двигательную активность, лечебную физкультуру, правильное питание и посещение врачей, то сегодня плюсом к этим рекомендациям главная – соблюдать самоизоляцию. Это не значит вести затворнический образ жизни. Гулять, когда спадает жара, очень даже хорошо. Но в одиночестве. Без молодых родственников. И от семейных обедов и чаепитий тоже на это время надо отказаться. Раздельный прием пищи – лучшее, что можно придумать, чтобы оградить своих родных от заражения.

- Ну и, конечно, соблюдение масочного режима. К маске привыкаешь, я вас уверяю. Я ее уже не замечаю. Я маску вообще не снимаю. Весь день в ней, как только покидаю порог квартиры. Это жизненная необходимость, - говорит Олег Кириллов.

ЧТО ЕЩЕ

Ешьте витамины

- Летом особое значение имеет питьевой режим. Если пожилые люди получают мало жидкости, наступает обезвоживание, все это может негативно сказываться на здоровье. Сейчас все рынки ломятся от фруктов, овощей и зелени. Все это повышает иммунитет и готовность организма к встрече с любой инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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