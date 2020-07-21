22 июля отключат свет в пяти районах Волгограда

21 Июль 2020 2020-07-21T16:35:50+03:00

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Волгоградские энергетики продолжают профилактику и плановый ремонт городских электросетей, которые стартовали с первого дня лета. Каждый будний день жителей Волгограда вновь ждут временные отключения электричества. На этот раз в среду оставят без света, работающих холодильников и кондиционеров, возможности воспользоваться электрочайником и подзарядки гаджетов в основном жителей частного сектора. Благо, на улице уже не так жарко. В графике отключений электричества на 22 июля 2020 пять районов Волгограда - Красноармейский, Кировский и Советский, Тракторозаводский и Дзержинский. Продлятся отключения от трех до девяти часов. Больше всего затронет Дзержинский, а на Тракторном обесточат всего два дома.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети ЮГ - Волгоград», 22 июля 2020 с 9 до 15 часов отключат электричество в двух домах Тракторозаводского района - № 29 и 31 на улице Героев Шипки. С 9 до 13.00 не будет света в Кировском – в домах № 40 и 42 на улице 64-й Армии и № 140 и 140а на улице Кирова. В Советском на весь день с 9 утра до 17 часов оставят без света три дома на проспекте Университетском - № 91, 95 и 95А. А в этом же временном интервале, но всего на три часа на Тулака обесточат дома на улицах: Авиаторская, 257 и 187; Ярославская, 108 и 203, Армянская. 219 и 234.

В Дзержинском районе Волгограда 22 июля выключат свет в два этапа. С 9.00 до полудня не будет возможности воспользоваться электричеством в «частнике» на улицах: Артекская, 1-17, 2-16; Демьянова, 1-11, 2-22; Зворыкина, 1-9, 19, 21, 2-14, 56; Качинцев, 26-80, 71/4; Колодезная, 44-68, 43-65; Мемельская, 5а и 5; Мартовская, 4-9, 2-6; Можайская, 25-47; Смоленская, 15-25, 20-26; Тищенко, 19-31, 22-44; Преображенская, 12а и 12. А с 9 до 14 часов обесточат дома еще на трех улицах: Батурская, 29а – 41 (нечет.), 46, 48 и 48/1; Красноводская, 24 и 24а; Руднянская, 16-38, 21-39.

В Красноармейском сидеть без электричества в среду 22 июля придется также жителям частного сектора, причем весь день с 8.00 до 17 часов. Отключения затронут дома на улицах по адресам: 33-х Героев, 151а, 151-199, 150а, 150-198, 198а, 268а-300, 287-335; Бутлерова, 152-200, 271, 282-338, 403-441; К. Панчишкиной, 149а-193а, 146-192; Красных Зорь, 149-181, 152-176; Куйбышева, 43 - 47б (нечет.).

Продолжаются в Волгограде и отключения горячей воды, также 22 июля и 23 июля жители Кировского и Тракторозаводского районов останутся без газа.

ИСТОЧНИК KP.RU