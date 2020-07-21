В двух районах Волгограда 23 июля отключат газ

После отключения газа в старой части Тракторозаводского района Волгограда без голубого топлива 23 июля 2020 года останутся жилые массивы на Спартановке. Газовики планировали провести там ремонты систем газоснабжения еще в начале месяца, но в итоге перенесли на более поздний срок. Также в графике отключения газа на 23 июля значатся также более сорока улиц Кировского района Волгограда. Если на севере города возможности включить колонку или плиту не будет с шести часов утра до восьми вечера, то на юге отключение будет менее продолжительным – с 10.00 до 17.00.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Газпром межрегионгаз Волгоград», на время планового ремонта 23 июля 2020 с 6 до 20 часов отключат газ жителям Тракторозаводского района по адресам:

ул. Кропоткина, 1,3,5,11,13;

ул. Н.Отрады, 1,1а,5-11,10а, 13-17,20,20а, 20б,22,22а, 24а,26,26а, 30,34,36,40,44;

Наб. Волжской Флотилии, 1,6,11,11а, 13,21,21б,23, 23в,27,29,33, 37,37а,39;

ул. Кастерина, 2,4,6;

ул. Грамши, 43,45,47,49,51;

ул. Кварцевая,38д;

ул. Зеленодольская 15,19,19а,23;

ул. Павлова, чётн.4-14;

ул. Богомольца, 1,3,5,7,10,11, 12,13,16,17,19,20;

ул. Менжинского, 2,4,8,10,11, 11а, 12,14,15, 17,17а,18,19, 19а,21-28,25а;

ул. Мясникова, 2,4,чётн.8-16;

ул. Гороховцев, 2,4,6,8,14,16,20,22,28,30;

ул.Зеленодольская, 1а,1б, 3,5,5/2, 11а,13,17;

ул. Низами, 1а,3,3а, 5а,5б,7,7а,9;

ул. Кропоткина, 4,6,7-12, 12/1,13а;

ул. Апатитовая, 31;

ул. Бетховена, 2,2а,2б, 2в,4-12, 14-28,нечёт.31-39;

ул. Болвинова, 1,чётн.2-12,15а, 15б,16-29, 23/1,31-50,43а, 52-61,66,68,70;

ул. Малая, 1,2,2а,4;

пер. Заозерный, 1,2/1,2/2, 3,4,5,6,8;

пер.Колчеданный, 1-8,6/1,10;

ул. Здоровцева, 1-8,1а,1б,10-30, 32,33/1,33/2, 34-37, нечётн.39-61;

ул. Днепрогэсовская, 1-5,1а,4б, 4г,5а,7,9,11а, нечётн.13-35,17/1, 22а,22,42,44;

ул. Сланцевая, 8-22,24,33/1,33/2;

ул. Карпова, 1,3,5-28,7б,30,32,34;

ул. Позднышева, чётн.2-12, чётн.16-20,21-25,14/1, 26кв.1,26а,27,28, 29,32-39,41, 43,43а,нечёт.45-61, 401,40/2,40/4,42/1, 42/2,42/3,42/4,44/3, 44/4,46/2,46/3,46/4, 48/1,48/2,48/3,48/4, 52/1,52/2,52/3, 52/4,54/1, 54/2,54/3,54/4,56/1, 58/4,60/2,62/1,62/2, 62/3,62/4,66/1,66/2, 66/3,68/1,68/2,68/4, 70/2,70/3,70/4, 72/1,72/2, 72/3,74/1,74/2, 74/3,74/4.

Также 23 июля 2020 с 10 до 17 часов отключат газ в Кировском районе по адресам:

ул. Алычевая, 9а,14,16А,17,31А;

ул. Гранатовая, 4,6,8,14А,22,24,26/2,26А/1, 68А;

ул. Абрикосовая, 5,7,7Б,8,9,10/1,10/2,11,13,15,16,21,31,33;

ул. Вязовая, 17,22,24;

ул. Апельсиновая, 28,30,31,32,36,38Б,43,47;

ул. Анисовая, 4;

ул. Катальповая, 15;

ул. Абганеровская, 48,114,116Б,124;

СНТ «Восход», линия 20, ж.858;

ул. Лавровая, 50;

ул. Липовая, 1,1А,3,7;

ул. Братская, 6,14,16-19,20а,21,24-28,28Б;

ул. Астраханская, 26,39,39А, 41,53,59,60,65,66, 67,69,71,76,78, 78а,81-85,82А,87-92,88А,89А,96,97, 98,102А, 105,110,116;

ул. Добролюбова, 27/1,27/2,27/3, 33,45,47,48,49, 50А,54,54Б,56, 64,66,67,69, 70,72,73,74, 76А,77,78,83, 84,86,89А, 90,90А,нечёт.91-103, 92,100,102,104, 107,111,113,113/1, 113/3,115, 119,121,129;

пер. Добролюбова, 3,7,9,12,14,14А;

ул. Луначарского, 3;

ул. Шевченко, 5,7;

ул. Шлюзовая, 4,8,10,11,12А, 15,18А,21А, 21Г ,26,28,28Б;

ул. Радищева, 6,11,12,14, 16,21,22, 22А,24Б;

ул. Никитина, 7,9,17а ,23,29,33,33А, 37,37А,43,43А, 47,49,57,63,69;

ул. Лимоновая, 5,9;

ул. Михайловская, 1,3,4,5,8;

пер. Михайловский, 1,3,5,9;

ул. Щелковская, 1-4,6-11,11Б,13, 15,16,19, 21-25,27,30,34;

пер. Щелковский, 1-5,7,9,16;

пер. Мелитопольский, 1/3,3,3/1,3/2, 5/2,5/3,5/4, 7,7/1,7/2,7/3,9/1,9/2,11;

ул. Мелитопольская, 1,2,3,5,7,8, нечёт.11-23,27,29,31,33;

ул. Омская, 18А,18/1,18/2, 19,20,22,24, 26,27,29,31;

пер. Базарный, 3,5,6,7,8,10,14,19;

пер. Короленко 2-ой,27;

ул. Р. Ролана, 1,3;

ул. Чернышевского, 4,7,8,10;

ул. Гастелло, 3-6,11,13,14, 18-22,24-27, 28А,29,30;

ул. Серафимовича (нечет) 17,19,23, (четн.)12,14,14А,18,20,22,24,26,26/1;

ул. Первоуральская, 2,3,5-11,6А,13,14,17, 17/1,17/2,17/3, 17/4,18,20,20/2,24,26;

ул. Терновая, 5,8-11,14а,14/1,16, 19,20,21а,22-25, 27,28,29,31,34, 37-40,42,43,44,47,48, 49,51,53,56;57,59, 61-68,65А,70,73, 76,77,79,80,81, 84,85,88,89,89Б,90;

ул. Мопровская (четн.) 4,8,10,12,14,16;

ул. Мопровская, 3,13,15,19;

ул. Пехотная, 3,4,14,16,16а,17,20/1,21, 22,22/2,24/1,24/2,25,29а,31;

ул. Североуральская, 3,4,5,9,9Б,10,11,14,18,20,24,25,26;

ул. Кирова, 66,72;

ул. Сивашская, 3,4,5,7,8,10,12/1;

пер. Сухореченский, 3,4,12,13,16/А,24;

пер. Дубовский, 4;

пер. Никитина 1-ый 5,4а.