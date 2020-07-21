2020-07-21T11:57:36+03:00
Общество

В Тракторозаводском районе Волгограда отключат газ

В графике отключений газа на 22 июля 2020 в Волгограде 15 улиц [список адресов]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Газа не будет 16 часов - с утра и до самого вечера.Газа не будет 16 часов - с утра и до самого вечера.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В ближайшие два дня жителей Тракторозаводского района Волгограда ожидают сразу два плановых отключения газа. Сначала 22 июля 2020 года без голубого топлива останется 15 улиц старой части района. Затем все же состоится обещанное жителям Спартановки отключение газа. Изначально его планировали на 8 июля, но в итоге перенесли на 23 июля. Отключат газ на весь день – с раннего утра до восьми часов вечера. Все это время пользоваться колонками и газовыми плитами не рекомендуется – во избежание несчастных случаев.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград», из-за плановых ремонтов систем газоснабжения и газораспределения в среду, 22 июля 2020 с 4 утра до 20.00 отключат газ жителям Тракторозаводского района в домах по адресам:

ул. Баскунчакская, 3,5,7,7а,11, 11а,12,14;

ул. Бухарская, 1,3-6, 8-17, 15а, 18а, 20-23, 21а,25,27,29,31;

ул. Вычугова, 17, 19, 21;

ул. Гроссмана, 9;

ул. Дегтярева, 4,4а,5, 6,7,9,11, 13,17,21,23,25, 31,33,25, 37,39,43, 45,47,49,51;

ул. Дзержинского, 3-8,10,11,13,14, 15,16,18,19-39,41,42,43, 47,49,51,51а,53,55;

ул. Жолудева, чётн.2-8,11,11а, 13-20,15а,19а, 22,24,26,30,32,36,38;

ул. Малоярославецкая, 1,1а,3,3а,5,7,11,13,17;

ул. Мозырская, 2-12,18,20,20а;

ул. Нахичеванская, 1,2,4,5,6,8,10,11а,14-18,15а;

ул. Областная, 7,7а,9,15,26;

ул. Ополченская, 6,10,12,14;

ул. Салуткина, 1,3,5,7,8,10-13,10а,15,17-22,20а,21а,24,27,33,35;

ул. Холмистая, 2,3,5,9,9а,11,12,13,15,16.

ул. Шурухина, 13,18,20,24,26,28,32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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