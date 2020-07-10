Жертвами коронавируса стали мужчина из Михайловки и женщина из Волгограда

10 Июль 2020 2020-07-10T14:03:48+03:00

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Оперативный штаб сообщил подробности еще о двух умерших от коронавируса в Волгоградской области. Теперь жертв коварного ковида в регионе 47 – это только официально подтвержденные на сегодняшний день летальные исходы. Коронавирус стал причиной смерти 76-летнего пенсионера из Михайловки и 58-летней женщины из Волгограда. Оба они имели хронические заболевания.

Как рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе, пожилой мужчина из Михайловки вызвал врача, когда почувствовал себя плохо. Его положили в районную больницу, где медики поставили пациенту коронавирус с двусторонней пневмонией. Сложились в «букет» и проблемы сердечно-сосудистой системы. Спасти его не смогли. Он стал уже пятым умершим от коронавируса в Михайловке.

А 58-летняя женщина – уже 15-й умерший от коронавируса пациент в Волгограде. При первых признаках заболевания она сама решила сделать компьютерную томографию в частной клинике. Обследование показало наличие двусторонней коронавирусной пневмонии. Сыграли роль в конечном итоге и заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Старания врачей не увенчались успехом. Волгоградка умерла в областной инфекционной больнице.

На сегодняшний день лидируют по числу смертей в Волгоградской области как раз Волгоград и Михайловка. Напомним, к 10 июля 2020 в регионе уже 7240 заразившихся, из которых умерли 47 человек и выздоровели чуть больше половины – 3836 волгоградцев. Уже восемь жертв и среди волгоградских медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU