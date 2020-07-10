Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 10 июля: еще 94 заболевших и две смерти

Глядя на переполненные посетителями летние площадки, на детвору на каруселях кажется, что коронавирус в Волгоградской области миновал, и жизнь вернулась в прежнее русло. Но пока это не так. Цифры новых заболевших остаются высокими. Еще вчера, 9 июля, в регионе было зафиксировано 88 новых случаев, а сегодня, 10 июля, их уже 94. Добавилось два человека и в печальную статистику летальных исходов: итого с начала пандемии коронавирус унес жизни уже 47-ми волгоградцев. Такие данные "КП-Волгоград" предоставили в ИЦК. Но есть и хорошая новость – число новых заболевших уже меньше, чем число вылечившихся и выписанных из больниц региона. Мы собрали последние новости о ситуации с COVID-19 в Волгограде и области к 10 июля 2020 года.

В целом по России обстановка с коронавирусом уже не такая пугающая – новых зараженных все меньше, вылечившихся – больше. Так, за минувшие сутки к 10 июля в России подтверждено 6635 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них у 25,2% пациентов болезнь протекает в легкой бессимптомной форме. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 713 936 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах (прирост сегодня +0,9%).

Волгоградская область пока еще в "двадцатке" самых опасных по коронавирусу регионов России (на 20-м месте). К 10 июля с начала пандемии у нас зарегистрировано 7240 зараженных COVID-19. Но тенденция положительная. И главное достижение на сегодняшний день - растет число выписываемых из больниц. За прошедшие сутки волгоградские госпитали покинули 106 человек. Они успешно вылечились от COVID-19. Постепенно в Волгограде и области медучреждения, которые перепрофилировали под коронавирусных пациентов, возвращаются к привычной работе.