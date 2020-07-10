Волгоград вновь бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом

10 Июль 2020 2020-07-10T14:02:17+03:00

Изменить размер текста: A A

После небольшого спада в Волгоградской области вновь растет число заболевших коронавирусом. Рекорды опять бьет Волгоград. В областном центре на сегодня сразу 58 заразившихся ковидом, уже завтра общее количество заболевших превысит цифру в три тысячи человек. Всего же в регионе за последние сутки плюс 94 случая. География распространения коронавируса в Волгоградской области на 10 июля 2020 включает 15 городов и районов. Вторым по числу новых заболевших на сегодня идет Волжский – плюс шесть человек и всего 550 инфицированных. По пять ковидных пациентов добавилось в Городищенском, Дубовском и Котельниковском районах. В остальных районах заразившихся куда меньше. В целом за последнюю неделю число заразившихся коронавирусом в регионе выросло на 10%.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 10 июля 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе, также по три новых случая коронавируса зафиксировали на 10 июля в Камышине и Урюпинске, а Михайловка пополнила списки ковидных еще двумя пациентами. Подтвердили здесь и одну смерть – уже пятую в Михайловском районе.

В остальных районах всего по одному новому коронавирусному больному. Списки пациентов на сегодня пополнили лидирующие по числу заболевших Николаевский, Среднеахтубинский, Иловлинский и Жирновский районы, а также Нехаевский и Ольховский.

Завозных случаев на сегодня нигде нет. Заразу волгоградцы находят внутри региона, причем большая часть из них не знают, от кого заразились.

ИСТОЧНИК KP.RU