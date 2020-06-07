2020-06-06T23:56:05+03:00
Общество

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 7 июня: каждый пятый лечится дома

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Волгограде и области на 7 июня 2020 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В ковидных больницах около двух тысяч пациентов.В ковидных больницах около двух тысяч пациентов.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Коронавирус продолжает проникать все глубже в Волгоград и область. Регион среди первых по приросту заболеваемости в стране. При этом завозных случаев уже давно не встречается. В регионе сейчас 3794 заболевших коронавирусом. Еще день – два и число заразившихся перевалит за четыре тысячи. Причем за последние сутки положительные тесты пришли на 125 жителей. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Волгоградской области на 7 июня 2020 года

Большая часть новых заболевших коронавирусом в регионе приходится на миллионный Волгоград. Во втором по величине городе Волжском на порядок меньше новых случаев, в целом же отрыв по количеству инфицированных более, чем пятикратный.

Каждый день более трех тысяч волгоградцев проверяют на COVID-19. Всего провели уже свыше 115 тысяч тестов. Как результат - в ковидных госпиталях с каждым днем все больше пациентов. Хотя в день выписывают десятки больных, поступает их еще больше. В итоге занято около двух тысяч инфекционных коек, еще порядка полутора тысяч в запасе. Могло бы быть меньше, если бы власти не приняли решение лечить легких больных на дому.

А неподалеку от больницы Ильича, которая второй в Волгограде приняла ковидных больных, поставили несколько армейских палаток. Военные развеяли слухи и опасения – нужны они, чтобы проверять на коронавирус призывников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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