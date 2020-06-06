Тестируют призывников: на стадионе «Зенит» поставили армейские палатки

6 Июнь 2020 2020-06-06T19:20:28+03:00

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На днях на стадионе «Зенит» в Краснооктябрьском районе Волгограда установили несколько армейских палаток. Многих горожан они изрядно напугали - рядом коронавирусная 5-я больница. Сразу возникли разные предположения. Как оказалось, принадлежат палатки военным – рядом также расположен военкомат. А нужны они для того, чтобы тестировать призывников на коронавирус перед отправкой на сборный пункт. Отправятся служить в армию этим летом более двух с половиной тысяч волгоградских парней. Чтобы коронавирус не стал помехой, каждого из призывников пять раз проверят на COVID-19 – трижды в Волгограде, еще два раза – по прибытии в часть.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, первый тест на коронавирус волгоградским призывникам сделают в районах по месту жительства. Второй - перед отправкой на сборный пункт. Именно этап будет проходить в армейских палатках на стадионе «Зенит». На сборном пункте призывников разделят на потоки, а перед отъездом к месту службы проведут еще одно тестирование.

Палатки военных стоят в разных местах стадиона.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По прибытии в часть новобранцев посадят на 14-дневный карантин, трижды в день будут измерять им температуру и еще дважды проверят на коронавирус, чтобы уж точно исключить массовые заражения.

Регулярно делают тесты на коронавирус и всем остальным военнослужащим, в том числе тем, кого задействуют в Параде Победы на площади Павших Борцов в Волгограде 24 июня 2020 года. Проводят обследование при помощи теста на антитела.

ИСТОЧНИК KP.RU