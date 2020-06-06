Резкий прирост в Волгограде: карта распространения коронавируса на 6 июня

Волгоградская область продолжает оставаться среди регионов страны с самой высокой заболеваемостью коронавирусом. На 6 июня 2020 года в регионе плюс 125 новых заболевших COVID-19, больше половины из них выявили в областном центре. В Волгограде на сегодня плюс 63 заразившихся коронавирусом, в Волжском в десять раз меньше – шесть новых случаев. Также в лидерах по числу заболевших ковидом за последний день Камышинский район – плюс 7 подтвержденных диагнозов и Жирновский – плюс 6 инфицированных человек. В целом география распространения коронавируса в Волгоградской области на 6 июня включает 21 район региона. Завозных случаев не регистрируют уже неделю, две трети новых ковидных заразились от родных, близких и коллег. Среди заболевших по 9 детей и молодых людей, 63 человека старше пятидесяти лет и 44 волгоградца в возрастной группе от 30 до 49 лет.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном оперативном штабе, на 6 июня по пять новых заболевших коронавирусом также зафиксировано в Клетском районе и Михайловке, где большой очаг ковида возник в районной больнице. Умерла медсестра, болеют еще десять медиков.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 6 июня 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В трех районах региона по четыре новых случая ковида: Иловлинском, Котельниковском и Чернышковском. По три человека добавили в списки зараженных Городищенский и Светлоярский районы Волгоградской области, по два в Среднеахтубинском, Алексеевском и Нехаевском.

И сразу девять районов области показали прибавку по одному коронавиурсному больному. Среди них Быковский и Дубовский, один из лидеров по числу заразившихся Николаевский район и Октябрьский, где заболевших меньше всего в регионе. Также по одному положительному тесту на COVID-19 за последний день пришло жителям Новоаннинского, Серафимовичского, Старополтавского, Урюпинского и Суровикинского районов.

В лидерах по числу зараженных коронавирусом на 6 июня Волгоград (1397), Волжский (244), из районов – Урюпинский (291) и Николаевский (267). К двум сотням заболевших подбираются Камышин и Михайловка, к сотне – Жирновский и Котельниковский районы, где также были зафиксированы крупные очаги ковида.