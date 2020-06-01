В Урюпинском психинтернате число больных COVID-19 выросло до 187

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:45:10+03:00

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Ситуация с распространением коронвирусной инфекции в Волгоградской области усугубляют очаги в медицинских и социальных учреждениях. 1 июня на облздрав отчитался о том, какие отделения на карантине, где число заболевших увеличивается, а где, наконец, вспышка идет на спад.

- В больнице №25 в Волгограде – без изменений. Отделение эндокринологии закрыто на карантин. Часть другого отделения перепрофилировано под эндокринологию. На карантине находится хирургическое отделение в больнице №15 с 21 мая. Занос был со стороны пациента. Сейчас там находятся 12 сотрудников и 22 пациента, - рассказал «КП-Волгоград» зампред облздрава Николай Алимов.

При этом Урюпинский психоневрологический диспансер, где вспышка «ковид», дает негативную статистику. Всего там 187 зараженных. 63 из них перевезли в Волгоград, 34 сотрудника лечатся в ЦРБ. В психо-неврологическим диспансере Жирновского района ситуация стабильная – ни прироста, ни уменьшения числа больных пока нет. Что касается двух хуторов Котельниковского района – тут тоже все без изменений. Число зараженных выросло почти до полусотни, на этом остановилось. В ближайшее время у селян возьмут повторные анализы.

- Есть карантин в неврологическом отделении в ЦРБ Камышинского района. Он продлится до 5 июня, - добавил Николай Алимов.

ИСТОЧНИК KP.RU