2020-05-31T11:15:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Волгоградской области уже больше трех тысяч заболевших коронавирусом: за сутки +158 волгоградцев

Врачи констатировали еще один летальный случай от COVID-19
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Цифры растут каждый день.Цифры растут каждый день.
Изменить размер текста:

Ситуация по коронавирусной инфекции в Волгоградской области продолжает ухудшаться. Цифры по заболевшим увеличиваются с каждым днем. Что ни день, то антирекорд. Как сообщили "КП-Волгоград" в ИЦК, за сутки к 31 мая 2020 года заболели еще 158 человек. Таким образом общее число заболевших достигло 3026 человек. Еще один печальный рубеж пройден. Мы оказались на седьмом месте по прибавке заразившихся за последний день. Из больниц выписали 42 волгоградца. Подтвердилась еще одна смерть от COVID-19. Общее число умерших от диагноза коронавирус достигло 19 человек.

Большинство пациентов выявляют среди тех, кто уже контактировал с заболевшими. Много тех, кто сам приходит в больницы или вызывает врача на дом с жалобами на ОРВИ.

В регионе сразу несколько крупных вспышек по коронавирусной инфекции: это Жирновский психинтернат, Урюпинский психинтернат. Много заразившихся в областном центре – Волгограде. Хочется верить, что ситуация выправится в ближайшее время. Высокие цифры врачи частично объясняют тем, что в регионе каждый день делают много тестов, которые позволяют определить болезнь.

Всего в России на 31 мая заразились COVID-19 405 843 человек. За сутки прибавка составила 9268. Умерли из-за опасной инфекции 4693 пациента.

Данные по коронавирусной инфекции на 31 мая 2020 года.

Данные по коронавирусной инфекции на 31 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В формате онлайн: к 1 июня детям предложат побывать в библиотеке и посетить мастер-класс через интернет
Под Волгоградом водитель иномарки влетел под самосвал и погиб
В Волгоградской области уже больше трех тысяч заболевших коронавирусом: за сутки +158 волгоградцев
Две волгоградские школьницы ушли из дома после ссоры с родителями
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 31 мая: антирекорд и большая вспышка COVID-19 в Урюпинске
В Урюпинске из-за очага коронавируса усилят дезинфекцию и контроль
В Волгограде бизнес освободили на три месяца от уплаты аренды за муниципальные объекты
«Uno, dos, cuatro»: учителя из Камышина записали веселый ролик к последнему звонку-2020
Еще воды для поймы: на Волжской ГЭС снова увеличили сбросы
На волгоградских дорогах за сутки сбили трех человек
За сутки оштрафовали 328 волгоградцев без масок и документов
Под Волгоградом у грузовика оторвалось колесо и смяло две легковушки
Волгоградская область опять в ТОП-10 опасных регионов по коронавирусу: плюс 154 заболевших
В сквере у собора Александра Невского ставят книжный домик и качели
Волгоградцев на один день оставят без телевидения и радио
С 1 июня в Волгограде заработает автобус №55
На Волгоградскую область обрушится ливень с грозой и градом
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 30 мая: до 16 июня сидим дома
В Волгограде больных коронавирусом будут лечить гелием и антиковидной плазмой
Волгоградца, спалившего из мести иномарку соседа, отправили на год за решетку
В Волгограде стройуправление задолжало работникам 37 миллионов рублей зарплаты
В Волгограде школьникам-выпускникам разрешили выходить из дома в период самоизоляции
В Волгограде директор детсада уволила воспитателей без зарплаты
Клуб проходит лицензирование: в «Роторе» опровергли слухи о снятии с РПЛ
В Волгограде торговец рыбой предложил взятку полицейскому
В Волгограде десять беременных с коронавирусом успешно родили детей
В Волгограде погоня полиции за пьяным водителем закончилась дракой с цыганами
Волгоградец выступил за открытие детских садов
«КамАЗ», под которым рухнул мост в Волгоградской области, перевозил 30 тонн нута