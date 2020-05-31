В Волгоградской области уже больше трех тысяч заболевших коронавирусом: за сутки +158 волгоградцев

31 Май 2020 2020-05-31T11:15:50+03:00

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Ситуация по коронавирусной инфекции в Волгоградской области продолжает ухудшаться. Цифры по заболевшим увеличиваются с каждым днем. Что ни день, то антирекорд. Как сообщили "КП-Волгоград" в ИЦК, за сутки к 31 мая 2020 года заболели еще 158 человек. Таким образом общее число заболевших достигло 3026 человек. Еще один печальный рубеж пройден. Мы оказались на седьмом месте по прибавке заразившихся за последний день. Из больниц выписали 42 волгоградца. Подтвердилась еще одна смерть от COVID-19. Общее число умерших от диагноза коронавирус достигло 19 человек.

Большинство пациентов выявляют среди тех, кто уже контактировал с заболевшими. Много тех, кто сам приходит в больницы или вызывает врача на дом с жалобами на ОРВИ.

В регионе сразу несколько крупных вспышек по коронавирусной инфекции: это Жирновский психинтернат, Урюпинский психинтернат. Много заразившихся в областном центре – Волгограде. Хочется верить, что ситуация выправится в ближайшее время. Высокие цифры врачи частично объясняют тем, что в регионе каждый день делают много тестов, которые позволяют определить болезнь.

Всего в России на 31 мая заразились COVID-19 405 843 человек. За сутки прибавка составила 9268. Умерли из-за опасной инфекции 4693 пациента.

Данные по коронавирусной инфекции на 31 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU