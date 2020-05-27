2020-05-27T12:23:56+03:00
Общество

Еще у нескольких пациентов 25-й больницы подтвердили коронавирус

Под подозрением на COVID-19 еще два отделения главной больницы скорой помощи Волгограда. Их тоже могут закрыть на карантин
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В больнице №25 могут закрыть на карантин еще два отделения.В больнице №25 могут закрыть на карантин еще два отделения.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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«Пока что ситуация с коронавирусом ровная, стабильная», - заявил 27 мая на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Тем временем очаг коронавируса образовался в главной больнице Волгограда – КБ скорой помощи №25. Закрыто на карантин отделение сердечно-сосудистой хирургии. Там еще у нескольких пациентов подтвердили заболевание коронавирусом. Людей с подтвержденным диагнозом перевели в инфекционные стационары. Остальные - медики и два десятка пациентов - на карантине. Еще два отделения реанимации и хирургии в 25-й больнице под подозрением.

- Там только подозрения были. Пока что нет результатов, - рассказал Николай Алимов. - Отделения не закрыты. Частично ограничены.

Напомним, заболевшие коронавирусом в сердечно-сосудистой хирургии КБ СМП №25 появились еще 11 мая. На карантин отделение закрыли только 21 числа. Еще десять дней там принимали экстренных больных.

Еще одна вспышка коронавируса зафиксирована в Урюпинском психоневрологическом интернате.

А вот детское отделение в онкодиспансере открыли после карантина раньше срока по решению Роспотребнадзора. Тесты на коронавирус показали отрицательный результат, так что медики продолжат лечение маленьких пациентов.

Всего в Волгограде и области на сегодня 2470 заболевших коронавирусом и 16 смертей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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