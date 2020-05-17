Волгоградские волонтеры выступили против сноса конюшен "Соснового бора"
Буквально на днях, а именно 15 мая, на территории «Соснового бора» сошлись техника и люди: первые пытались снести конюшни «Золотая подкова», а вторые – защитить четыре десятка лошадей и отстоять их дом. Волонтеры волгоградского приюта «Дино» сняли на видео свою очередную поездку и рассказали подробности происходящего.
- В ночь коммунальщики предприняли попытку сноса конюшни «Золотая подкова». Рабочие пытались отключить конюшню от электроэнергии и начать снос без посторонних глаз. Настрой у них был однозначный: всё сносить! – рассказали «КП-Волгоград» волонтеры «Дино».
Больше всего добровольцев волнует то, что многие нуждающиеся люди останутся без реабилитации.
- Зачем ломать уже построенное? Если в городе катастрофически не хватает реабилитационных центров для инвалидов!
Напомним, война за землю «Соснового бора» началась с января 2020 года. Именно тогда волгоградские чиновники «вспомнили», что владелец усадьбы не продлевал договор и потребовали снести «самовольно установленные нестационарные объекты». Формальный подход возмутил многих, ведь в конюшнях проживали десятки животных. Судьбу «Соснового бора» продолжат решать 4 июня – суды откладывали из-за пандемии.
Волгоградские волонтеры вышли против снова конюшен "Соснового бора".
ИСТОЧНИК KP.RU