Конюшни «Соснового бора» обещают снести в понедельник, а более 40 лошадей выгонят в мороз на улицу

- В понедельник, 27 января, по распоряжению властей приедут сносить конюшню, ангары и все, что якобы возведено незаконно. По крайней мере, к нам поступила такая информация, мы ждем. Но ума не приложим, что делать с лошадьми! У нас 42 животных, они просто окажутся на улице! В области нет ни одного места, куда можно было бы перевезти наших подопечных. Чиновники апеллируют законами, а судьба лошадей никого не интересует! – эмоционально рассказали «КП-Волгоград» сотрудники конно-спортивного клуба «Золотая подкова».

Как мы уже писали, 17 января этого года чиновники Дзержинского района Волгограда подписали распоряжение № 19-20-р, в котором требуют от руководства «Соснового бора» демонтировать «самовольно установленные нестационарные объекты». Под объектами подразумеваются конюшни и прилегающие к ним хозпостройки.

Площади незаконных помещений внушительные. Например, большая конюшня занимает почти тысячу квадратных метров. Ангар с навесом – 850 квадратов, малая конюшня – 250 квадратов, манеж – почти 1500 квадратных метров. Помимо этого, есть навесы, загоны, вагончики и, конечно, сами лошади. Работники «Золотой подковы» очень обеспокоены тем, что происходит.

- Для нас это не просто работа, мы же вкладываем в это душу. Лошади – очень умные животные. И куда нам деть сорок с лишним особей, домой забрать? – в сердцах вопрошает сотрудник конюшни Алексей.

Руководство тоже не сидит сложа руки: оно подало исковое заявление в Арбитражный суд Волгоградской области с требованием признать распоряжение администрации незаконным. Однако судья нашла в самом иске нарушения, в связи с чем дала истцу время их устранить до 13 февраля. Пока дело находится в статусе «без движения». Но несмотря на это, «угрозу» снести конюшни 27 января сотрудники воспринимают вполне реально.

Возмущает не только формальный подход властей к решению проблемы и их равнодушие к судьбе животных, но и то, что многим любителям конной езды, а среди них много детей, будет негде заниматься. Напомним, клуб предлагает не только индивидуальное обучение, но и верховые прогулки по лесу, общение с лошадьми (их даже можно кормить), фотосессии, иппотерапию и инвалидный конный спорт, экскурсии и многое другое.