Где получить бесплатные маски пенсионерам в Камышине: адреса
Начиная с 20 мая 2020 года каждый житель Волгоградской области при выходе из дома должен иметь при себе не только паспорт и уведомление (или справку с работы), но и маску, и перчатки. Без них не пустят в транспорт, магазин, госучреждения. Пенсионерам от 60 лет и старше выдают бесплатный набор из многоразовой тканевой маски и резиновых перчаток. Сначала адреса пунктов выдачи обнародовали в Волгограде, затем в Волжском. Теперь определилась и администрация третьего по величине города области - Камышина. Получить бесплатные маску и перчатки в Камышине пенсионеры могут в одном из 25 пунктов выдачи средств защиты, которые разместились в школах, библиотеках и учреждениях допобразования. 19 мая 2020 пункты выдачи начнут работать с 10.00, с 20 по 22 мая график их работы - с 8.00 до 18.00 без обеда.
- Работающие камышане от 60 лет и старше смогут получить маску и перчатки по месту своей работы, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации Камышина. – Справки по телефону - 4-35-55.
Маски и перчатки выдают по одному набору (1+1) на человека. Старикам в Камышине не нужно самим идти их получать. Сделать это за них могут соседи, знакомые, дети и внуки, указав полные данные и адрес пенсионера. Задать вопросы можно по номеру телефона - 4-29-56.
Список адресов пунктов выдачи наборов индивидуальных средств защиты (маска, перчатки) в Камышине людям пожилого возраста от 60 лет и старше
ул. Давыдова, 25
Школа №1, ул. Республиканская, 36
Спортшкола №1, ул. Пролетарская, 20а
ул. Советская, 40
Школа №6, ул. Металлургов, 9
Школа №19, 5 мкр., 12
Центр по работе с детьми и молодежью «Спектр», , 5 мкр., 63/А
Школа №7, 5 мкр, 46
Центральная городская библиотека, ул. Пролетарская, д.6
ДЮЦ, ул. Федоркова, 2
Школа №18, 3мкр., 24
Школа №17, ул. Некрасова, 13
Школа №15, пр. Феоктистова, 8
Школа №17, ул. Текстильная, 2
Школа №14, ул. Мира, 21
ДК «Текстильщик», ул. Ленин, 17
Спортшкола № 2, ул. Короленко, 24
Школа №16, ул. Королева, 18
Школа №11, ул. Краснодонская, 7
Школа №8, ул. Титова, 11
Школа №10, ул. Кубанская, 96
Южный городок, 23 (ТОС)
Школа №12, ул. Буденного, 16
Школа №5, ул. Серафимовича, 67
Спорткомплекс, ул. Титова, 4
В Волгограде начали выдавать маски и перчатки с 14 мая (где получить). В Волжском - с 18 мая (адреса).
ИСТОЧНИК KP.RU