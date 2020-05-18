Где получить бесплатные маски пенсионерам в Камышине: адреса

18 Май 2020 2020-05-18T16:44:36+03:00

Так выглядит набор для пенсионеров из маски и перчаток в Камышине. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Каждый житель Волгоградской области старше 60 лет получит комплект из маски и перчаток. В Камышине выдавать их будут с 19 по 22 мая 2020 года [как и где получить, пункты выдачи, список адресов в Камышине]

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Начиная с 20 мая 2020 года каждый житель Волгоградской области при выходе из дома должен иметь при себе не только паспорт и уведомление (или справку с работы), но и маску, и перчатки. Без них не пустят в транспорт, магазин, госучреждения. Пенсионерам от 60 лет и старше выдают бесплатный набор из многоразовой тканевой маски и резиновых перчаток. Сначала адреса пунктов выдачи обнародовали в Волгограде, затем в Волжском. Теперь определилась и администрация третьего по величине города области - Камышина. Получить бесплатные маску и перчатки в Камышине пенсионеры могут в одном из 25 пунктов выдачи средств защиты, которые разместились в школах, библиотеках и учреждениях допобразования. 19 мая 2020 пункты выдачи начнут работать с 10.00, с 20 по 22 мая график их работы - с 8.00 до 18.00 без обеда.

- Работающие камышане от 60 лет и старше смогут получить маску и перчатки по месту своей работы, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации Камышина. – Справки по телефону - 4-35-55.

Маски и перчатки выдают по одному набору (1+1) на человека. Старикам в Камышине не нужно самим идти их получать. Сделать это за них могут соседи, знакомые, дети и внуки, указав полные данные и адрес пенсионера. Задать вопросы можно по номеру телефона - 4-29-56.

Список адресов пунктов выдачи наборов индивидуальных средств защиты (маска, перчатки) в Камышине людям пожилого возраста от 60 лет и старше

ул. Давыдова, 25

Школа №1, ул. Республиканская, 36

Спортшкола №1, ул. Пролетарская, 20а

ул. Советская, 40

Школа №6, ул. Металлургов, 9

Школа №19, 5 мкр., 12

Центр по работе с детьми и молодежью «Спектр», , 5 мкр., 63/А

Школа №7, 5 мкр, 46

Центральная городская библиотека, ул. Пролетарская, д.6

ДЮЦ, ул. Федоркова, 2

Школа №18, 3мкр., 24

Школа №17, ул. Некрасова, 13

Школа №15, пр. Феоктистова, 8

Школа №17, ул. Текстильная, 2

Школа №14, ул. Мира, 21

ДК «Текстильщик», ул. Ленин, 17

Спортшкола № 2, ул. Короленко, 24

Школа №16, ул. Королева, 18

Школа №11, ул. Краснодонская, 7

Школа №8, ул. Титова, 11

Школа №10, ул. Кубанская, 96

Южный городок, 23 (ТОС)

Школа №12, ул. Буденного, 16

Школа №5, ул. Серафимовича, 67

Спорткомплекс, ул. Титова, 4

В Волгограде начали выдавать маски и перчатки с 14 мая (где получить). В Волжском - с 18 мая (адреса).

ИСТОЧНИК KP.RU