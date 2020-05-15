В лидерах Волгоград и Камышин: подробности и география распространения коронавируса на 15 мая

В Волгоградской области 15 мая 2020 уже 1445 заболевших коронавирусом. Плюс 90 новых случаев за сутки. Регион вышел на первое место по приросту заболеваемости в Южном федеральном округе (ЮФО). Больше всего новых случаев заражения COVID-19 снова в Волгограде. В миллионном городе плюс 53 подтвержденных диагноза за сутки. Общее число зараженных коронавирусом перевалило за пятьсот человек. В Волжском снова всего трое заболевших. А вот Камышин снова пошел на рекорд: +10 «ковидных» пациентов за день и стабильное третье место в регионе. А на втором по-прежнему Николаевский район с 146 зафиксированными случаями (+4). В целом география распространения коронавируса на сегодня не велика - еще 20 новых заболевших еще в 10 районах Волгоградской области. Пятеро приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Надыма и Башкортостана. Еще 52 случая заражения – «подарок» от родных и знакомых. А в 33 случаях люди сами обратились к врачам, источник заражения не установлен.

Данные ИЦК.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, пять человек заболели коронавирусом в Иловлинском районе, плюс четыре в Палласовском – еще один из стабильно прирастающих «ковидом» лидеров антирейтинга Волгоградской области. Михайловка прибавила к спискам пациентов троих, Светлоярский район - двоих заболевших.

По одному новому случаю заражения коронавирусом на 15 мая 2020 зафиксировано в Быковском, Городищенском, Котельниковском, Среднеахтубинском, Урюпинском и Чернышковском районах региона.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 15 мая 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Среди 90 новых заболевших коронавирусом в Волгоградской области на 15 мая один младенец, еще пятеро детей и три подростка. Львиная доля приходится на средний возраст (35), еще одна обширная категория - от 50 до 64 лет, таких заразившихся COVID-19 сегодня 28 волгоградцев, плюс 13 пациентов среди молодежи и пятеро из категории 65+.