Волгоградцам разрешили ходить на кладбище

12 Май 2020 2020-05-12T18:07:17+03:00

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С 12 мая в Волгоградской области действует новая редакция постановления губернатора №179 от 15.03.2020, которое устанавливает карантинные ограничения периода самоизоляции по коронавирусу. Действие режима повышенной готовности в регионе продлили до 1 июня. Вскоре обязательным станет ношение масок и перчаток для всех от мала до велика без исключений. При этом жителям Волгоградской области разрешили гулять и заниматься спортом вне площадок, ездить на велосипеде и ходить на кладбища. Так что волгоградцы, наконец, смогут прибраться на могилах своих предков, ведь к Пасхе им этого сделать не дали из-за введенных ограничений.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, из новой редакции Постановления №179 исчез пункт 16.6, который имелся в его апрельской версии. В нем речь шла о запрете посещения кладбищ в Волгоградской области, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в похоронах. При этом пункт об ограничении числа участников ритуальных мероприятий до 10 человек продолжает действовать вплоть до лета.

На кладбище корреспонденту пояснили, что пускать волгоградцев будут только пешком. Въезд на погосты Волгограда будет по-прежнему закрыт. А в области все эти ограничения и так не особо работали.

ИСТОЧНИК KP.RU