2020-04-28T11:12:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Андрей Бочаров о коронавирусе в Волгограде: пик заболеваемости придется на середину мая

Губернатор Волгоградской области провел совещание в перепрофилированной под коронавирус городской больнице № 1 Кировского района
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Для коронавирусных больных в Волгоградской области подготовили 2019 мест в больницах.Для коронавирусных больных в Волгоградской области подготовили 2019 мест в больницах.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Ровно месяц Волгоградская область живет в режиме самоизоляции. Пока в регионе чуть менее трех сотен заболевших коронавирусом. Но власти региона готовятся к резкому увеличению числа зараженных COVID-19. 28 апреля Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел выездное совещание в больнице №1 Кировского района Волгограда, которую вслед за другими перепрофилировали в инфекционный госпиталь. Глава региона отметил, что пика заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области ждут в середине мая или даже в июне.

- К 1 мая домой в Волгоградскую область вернутся тысячи людей, в том числе с территорий со сложной эпидемиологической обстановкой. Далеко не всегда приезжающие соблюдают режим, и мы имеем факты распространения инфекции. Основной рост заболеваемости может произойти 10-15 мая, а затем к 1 июня. Сколько продлится режим самоизоляции - зависит от дисциплины каждого, - заявил Андрей Бочаров.

Введение системы цифровых пропусков в Волгоградской области пока отложили. На майские праздники подумывают даже официально разрешить заниматься спортом на свежем воздухе. Но что будет дальше, неизвестно.

Пока же губернатор проинспектировал новый коронавирусный госпиталь на улице Кирова, где смогут разместить 120 больных. Здесь также поставили армейскую палатку на въезде, где расположится отделение первичного приема. В саму больницу уже привезли передвижные рентген-аппараты. Так как рядом расположена проезжая часть и частный сектор, вокруг решили выставить дополнительное ограждение. Это уже 17-й госпиталь в Волгоградской области. Сейчас для пациентов с COVID-19 готовы 2019 коек. В планах на май – подготовить еще две тысячи мест для больных коронавирусом.

Главной задачей облздрава на сегодняшний день обозначили формирование кадрового резерва. Чем больше будет больных, тем больше понадобится способных противостоять коронавирусу врачей.

- [Поликлиники] необходимо задействовать для более раннего выявления инфекции, - подчеркнул Андрей Бочаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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