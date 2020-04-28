2020-04-28T11:14:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгограде: 297 заболевших

На утро 28 апреля 2020 года в Волгоградской области 25 новых зараженных коронавирусной инфекцией
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Волгоградской области почти три сотни заболевших коронавирусом.В Волгоградской области почти три сотни заболевших коронавирусом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Последние дни коронавирус в Волгоградской области поставил сразу несколько анти рекордов: по три десятка заболевших в сутки, три летальных случая. На утро 28 апреля 2020 новых подтвержденных диагнозов чуть меньше. Как сообщили «КП-Волгоград» в центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), за последние сутки в Волгограде и области зарегистрировано 25 заболевших коронавирусом. В итоге общее число зараженных COVID-19 выросло до 297 человек и приблизилось к трем сотням. Среди других регионов страны Волгоград вовсе не в первых рядах.

Учли в федеральном центре и 7 новых выписанных из больниц после излечения. В целом выздоровевших волгоградцев уже 46 человек. Немного выросло число карантинщиков: под наблюдением медиков на дому остаются 2163 человек. Летальных случаев по-прежнему восемь.

По данным оперштаба, в коронавирусных госпиталях Волгограда и Волжского на сегодняшний день лежат 690 человек, в том числе 32 ребенка. За сутки пациентов с подозрением на COVID-19 стало больше на 47 человек, прибавилось и трое детей.

Тем временем в Волгоградской области готовы принять пациентов с коронавирусом 17 госпиталей. В них подготовили более двух тысяч коек. Еще столько же развернут на базе больниц в мае. По словам губернатора Андрея Бочарова, пик заболеваемости в регионе начнется после майских праздников. Вторую волну коронавируса не исключают к июню.

В целом по России на 28 апреля более 93 тысяч зараженных коронавирусом, 867 смертей, более 8 тысяч человек вылечились от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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