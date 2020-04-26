Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 26 апреля 2020: рекордное число зараженных и блок-посты

26 Апр 2020 2020-04-25T18:37:29+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 26 апреля 2020 года, самые важные события

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По сравнению с Москвой и некоторыми другими регионами России ситуация с коронавирусом в Волгоградской области к 26 апреля 2020 года остается контролируемой. Но COVID-19 побил очередной «рекорд» в регионе – за сутки прибавилось 26 больных. Численность зараженный увеличилась до 212 человек. Оперативный штаб рассказал «КП-Волгоград» подробности развития коронавируса в Волгоградской области за минувшие сутки.

Из 26-ти волгоградцев, кому окончательно поставили диагноз «коронавирусная инфекция», половина подхватили его в Москве, один - когда был в Дагестане, остальные – контактные. В числе последних оказались и трое деток: 4 и 10 лет, а также годовалый малыш. Средний возраст остальных - 30-50 лет.

Коронавирус не щадит ни малышей, ни стариков, а еще он медленно и уверенно расползается по региону. Кажется, что для него не существует никаких ограничений. Еще вчера «нетронутыми» были восемь районов области, сегодня их осталось только шесть. К 26 апреля 2020 года COVID-19 добрался во Фроловский и Быковский районы.

Чтобы оградить Волгоградскую область от завозного коронавируса, глава оперативного штаба губернатор Андрей Бочаров принял решение установить блок-посты на всех основных въездах в область. Межведомственные группы круглосуточно дежурят на восьми ключевых постах: они проверяют весь транспорт, который въезжает в регион.

ИСТОЧНИК KP.RU